“Hayalimdeki Ağaç” yarışmasında 1. oldu
Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Süleymandanişmet köyünde yaşayan zihinsel engelli 11 yaşındaki Süleyman Özcan, “Hayalimdeki Ağaç” adlı resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu.
Köyünden kent merkezindeki Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu’nun yolunu tutan 4. sınıf öğrencisi Özcan’ın resim yeteneğini öğretmenleri fark etti. Ankara’daki Halise Arslan Özel Eğitim Proje Okullarının ülke çapında düzenlediği “Hayalimdeki Ağaç” adlı özel eğitim resim yarışmasına katılan Özcan, kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Azmi ve yeteneğiyle dikkati çeken Özcan, yaptığı resimlerle sergi açmayı hedefliyor. Süleyman’ın Resim Öğretmeni Ayşe Kılıç, “Süleyman çok azimli, Ankara’da Engelliler Haftası’nda düzenlenecek törende Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in elinden ödülünü alacak” dedi.