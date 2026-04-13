DMM iddialara cevap verdi! Türkiye'nin İsrail'e yönelik işgal tehdidi doğru mu? İran’dan müzakere çıkışı! "Mutabakata birkaç adım kala abluka tehdidiyle karşı karşıya kaldık" Avrupa’dan Macaristan’a tebrik yağdı! Her dediklerini yapmayan Orban kaybetti İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Kontrol resti Pezeşkiyan'dan Washington'a müzakere şartı! "Maksimalist taleplerden vazgeçin, anlaşalım!" Hekimlikte mühendislik devri başlıyor! Selçuk Bayraktar ve Bakan Memişoğlu’ndan tıp dünyasına vizyoner mesajlar! İşgal altındaki Lübnan toprağına gitti! Katil Netanyahu’dan yeni saldırı mesajı Tahran'dan Washington'a güven şartı! Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye net mesaj: "Tek çıkış yolu İran halkının güvenidir!" CHP'li Üsküdar Belediyesinde "gölge başkan" skandalı! Rüşvet çarkı deşifre oldu: Belediye binasında gizli vesayet odası! Cevdet Yılmaz'dan barış mesajı! ABD-İran hattında diplomasi vurgusu
Hayali yarım kaldı! Iğdır'dan İstanbul'a 55 günde yürüdü

Iğdır’dan Survivor yarışmasına katılma hayaliyle yola çıkan 30 yaşındaki Barış Dursun, 55 gün süren yürüyüşün ardından İstanbul’a ulaştı ancak hayali yarım kaldı...

Iğdır’dan Survivor hayaliyle yola çıkan Barış Dursun’un 55 günlük yürüyüşü, İstanbul’da son buldu. 1522 kilometre yürüyerek İstanbul'a ulaşan Barış Dursun, yaşadığı hayal kırıklığının ardından geri döndü. En büyük hayalinin Survivor'a katılmak olduğunu belirten Dursun, bu uğurda çıktığı yoldan eli boş döndü. Yanına sadece temel ihtiyaçlarını alarak yola çıkan, şehirler arası yürüyüşünde zaman zaman açlık ve yorgunlukla mücadele ederek İstanbul'a ulaşan Barış Dursun, programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı ile görüştürülmedi. Tüm çabalarına rağmen Ilıcalı'ya ulaşamayan Dursun, yetkililer tarafından içeri alınmadı.

 

“Hayalim suya düştü”

Bitlis'e gelen Barış Dursun, "Benim hayalim Survivor yarışmasına katılmaktı. Iğdır'dan İstanbul'a 55 gün yürüdüm ama İstanbul'a vardığımda maalesef hayalim suya düştü. Acun Beyle görüştürmediler. Tekrar yolla çıktım. Kayseri-Malatya güzergahından Bitlis'e vardım. Şimdiki hedefim Survivor flamasını Ağrı Dağı'na dikmektir" dedi.

Sayısız hatıra! Bir ömre 187 bayram sığdırdı
Sayısız hatıra! Bir ömre 187 bayram sığdırdı

Yaşam

Sayısız hatıra! Bir ömre 187 bayram sığdırdı

Elazığ’da ilginç olay! İşletme önündeki küllüğü çaldı
Elazığ’da ilginç olay! İşletme önündeki küllüğü çaldı

Yerel

Elazığ’da ilginç olay! İşletme önündeki küllüğü çaldı

Dünyanın en ilginç davası: Kendini bulmak için dava açtı
Dünyanın en ilginç davası: Kendini bulmak için dava açtı

Gündem

Dünyanın en ilginç davası: Kendini bulmak için dava açtı

