Hayali yarım kaldı! Iğdır'dan İstanbul'a 55 günde yürüdü

Iğdır’dan Survivor hayaliyle yola çıkan Barış Dursun’un 55 günlük yürüyüşü, İstanbul’da son buldu. 1522 kilometre yürüyerek İstanbul'a ulaşan Barış Dursun, yaşadığı hayal kırıklığının ardından geri döndü. En büyük hayalinin Survivor'a katılmak olduğunu belirten Dursun, bu uğurda çıktığı yoldan eli boş döndü. Yanına sadece temel ihtiyaçlarını alarak yola çıkan, şehirler arası yürüyüşünde zaman zaman açlık ve yorgunlukla mücadele ederek İstanbul'a ulaşan Barış Dursun, programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı ile görüştürülmedi. Tüm çabalarına rağmen Ilıcalı'ya ulaşamayan Dursun, yetkililer tarafından içeri alınmadı.

“Hayalim suya düştü”

Bitlis'e gelen Barış Dursun, "Benim hayalim Survivor yarışmasına katılmaktı. Iğdır'dan İstanbul'a 55 gün yürüdüm ama İstanbul'a vardığımda maalesef hayalim suya düştü. Acun Beyle görüştürmediler. Tekrar yolla çıktım. Kayseri-Malatya güzergahından Bitlis'e vardım. Şimdiki hedefim Survivor flamasını Ağrı Dağı'na dikmektir" dedi.