Hayali arkadaşlar çocukların gelişimini olumsuz etkiler mi?

Erken dönem çocukluk çağında evlatlarınızın hayali arkadaşlarının olması son derece normaldir. Bu durum evladınızın bir psikolojik sorunu olduğunu değil zekasının çok gelişmiş olduğunun kanıtıdır.

Kaç yaş aralığında gözlenir

Bazı çocuklar genellikle 3 ila 5 yaşları arasında hayali arkadaşlar edinmeye başlarlar. Hayali bu dostlar aslında çocukların oyunlarına eşlik eden sembollerdir. Bu nedenle çocuğunuz hayali bir arkadaşı olduğu için kaygılanmanıza gerek yok. Aksine onun gelişimi için sevinin. Çünkü bu arkadaş çocuğunuzun gelişimi için çok faydalı olabilir.

Hayali arkadaşların çocuk gelişimindeki faydaları nelerdir?

Uzmanlar çocukların oyun oynamalarının gelişimleri için son derece faydalı olduğunu belirtiyor. Oyuna eşlik eden hayali kahramanlar da çocukların zeka gelişimlerini olumlu etkiler.

Sembolik arkadaşları olan çocukların hayal güçleri yaşıtlarından çok daha hızlı gelişir. Bu ise bir çocuğun gelecek yaşantısı için çok kıymetlidir.

Yapılan çalışmalar hayali arkadaşlara sahip olan çocukların problem çözme yeteneklerinin hızlıca geliştiğini ortaya koymuştur.

Hayal güçleri gelişen çocuklar yaşıtlarına oranla çok daha sosyaldir.

Hayali arkadaşlar ne zaman tehlikeli boyutlara gelir?

Çocuklarınızı her zaman onlara belli etmeden gözlemlemeniz son derece önemli. Bu erken çocukluk dönemi için de ergenlik yılları içinde geçerli. Hiç kimse sürekli olarak gözetim altında olmak istemez. Takip edildiğini hisseden çocuk sinirlenebilir, öfke patlamaları yaşayabilir. Çocuğunuzun bir hayali arkadaşı olduğunu fark ettiğinizde kesinlikle bunu anladığınızı belli etmeyin. Bırakın evladınız bu durumu size kendisi açıklasın. Bazı çocuklar hayali arkadaşlarını aileleriyle tanıştırır. Böyle bir durum karşısında başta da söylediğimiz gibi kaygılanmayın aksine onun oyununa eşlik edin. Sofraya fazladan bir tabak koymak inanın kimseyi yormaz. Aksine evladınıza ona ve hayal dünyasına saygı gösterdiğinizin işaretlerini göndermiş olursunuz. Hayali arkadaşlar 5 yaşından sonra etkisini yitirir ve zaman içinde unutulup gider. Ancak bazı çocuklar için bu süreci atlatmak hiç de kolay olmaz. Çünkü hayali arkadaşıyla bir bağ kuran, yaşıtlarıyla iletişim kurmakta güçlük çeken çocuklar gittikçe içine kapanabilir. Bu nedenle çocuğunuzun bir hayali arkadaşı olduğunu fark ettiğinizde onun yaşıtlarıyla iletişim kurmasını teşvik etmeye çalışın. Çocuğunuz iyiden iyiye içine kapandıysa ya da bu arkadaştan uzun yıllar kopamadıysa o zaman psikolojik yardım alabilirsiniz.