Hayalet yolcu gemisi böyle mi olmalı: Son görüntüde cennet adasında çürümeye terk edilmişti! Turistler akın etti

MS World Discoverer bir zamanlar bugünün parasıyla yaklaşık 40 milyon sterlin (1 milyar 786 milyon 600 TL) değerindeydi. Güney Pasifik'in kavurucu sıcağı ve kutup bölgelerinin keskin soğuğu da dahil olmak üzere daha sert iklimlere dayanacak şekilde inşa edilmişti. Günümüzde ise karanlık turizmin turistleri için bir uğrak noktası oldu.

Karanlık turizmin turistleri, bir ada cennetinde resiflere çarptıktan sonra karaya oturan ürkütücü batık bir yolcu gemisine akın etmeye başladı. MS World Discoverer, Solomon Adaları takımadalarındaki Pasifik Okyanusu sığlıklarında yan yatarak battıktan sonra çürümeye terk edildi.

Bugünün parasıyla 40 milyon sterline (1 milyar 786 milyon 600 TL) mal olan gemi, buzdağlarına dayanacak ve kutup bölgelerindeki devasa buz tabakalarını dahi parçalayacak şekilde inşa edilmişti. Gemide bir gözlem salonu, kütüphane, konferans salonu, yüzme havuzu, güneşlenme güvertesi ve küçük bir fitness merkezi bulunuyordu.

Ancak gemi, çaresiz olduğu ileri sürülen kaptanının neredeyse 25 yıl önce onu kıyıya vurmasının ardından son dinlenme yerini buldu. Schichau Unterweser tarafından 1973 yılında inşa edilen Alman yapımı gemi daha sonra Adventurer Cruises'a satıldı ve ABD'nin Chicago'sundan Kanada'nın Montreal'ine sefer yapan Great Lakes kruvaziyer hattında sefer yapmaya başladı.

Gemi 1980 yılında Liberya'da tescil edildi ve burada macera gezilerine uygun hale getirilmesi için masraflı ve uğraş gerektiren bir tadilattan geçirildi. Yeni ve geliştirilmiş yolcu gemisi, yolcularını Antarktika, Falkland Adaları, Şili ve Arjantin'e yolculuklara çıkarmaya başladı. Aynı yılın Haziran ayından Ağustos ayına kadar MS World Discoverer, Alaska'ya ve Rusya sınırına seferler gerçekleştirdi. Gemi Mart-Mayıs ve Ağustos-Ekim ayları arasında Güney Pasifik Adaları'na iki ayrı sefer düzenledi.

KASITLI OLARAK KARAYA OTURTTU

Tarihler 30 Nisan 2000'i gösterdiğinde felaket meydana geldi. Geminin kaptanı Oliver Kruess, geminin Solomon Adası'nın Sandfly Geçidi'nde büyük, keşfedilmemiş bir kaya ya da resife çarpmasının ardından bir tehlike ve yardım sinyali gönderdi. Raporlara göre Kruess, geminin batmasını önlemek için umutsuz bir girişimde bulunarak gemiyi kasıtlı olarak karaya oturttu. Gemi karaya otururken beyaz kumları yardı ve adadaki sık ormanlık alana daldı.

O sırada gemide bulunan İngiliz gezgin David Wright, Mayıs 2000'de The Scottish Herald'a yaşananları şöyle anlattı:

“Kıyıya kadar uzanan ormandaki ağaçları kırarak sahile çarptı. Oldukça muhteşemdi, sahile ulaştığımızda geminin pruvasından sarkan bir ağaç görebiliyorduk.”

Yaşanan kaza sonrası gemideki herkes hayatta kaldı ve güvenli bir yere tahliye edildi. The Sun'a göre, World Discover'ın kaderi çok daha az olumlu oldu ve birkaç kez kurtarılmaya çalışılmasına rağmen Solomon Adaları'ndan kurtarılamadı. Şimdi yerel bir simge ve karanlık turizmin turistleri için popüler bir uğrak noktası olarak duruyor.