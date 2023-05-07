Hayalet silah kâbusu! Herkes şaşkın

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, "ev yapımı ve izi sürülemeyen silah" olarak açıklanabilecek “hayalet silah”ın dünyada her geçen gün daha büyük bir tehlike haline geldiğini ifade etti.

“Hayalet silahların en büyük müşterilerini ise reşit olmayan gençler oluşturuyor. Resmi silah sayılmadığı için 21'ine girmeyenler bile bunu edinebiliyor. Çünkü satın almak için kimlik sorulmuyor” diyen Aytuğ, “Hayalet silah kâbusu” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

“Doğal olarak her ülkenin gündemi birbirinden farklı. Sırplar ve Amerikalılar da şu sıralar "hayalet silah" ile uğraşıyorlar.

Hayalet silahın ne olduğunu ben de National Geographic kanalındaki Maria Van Zeller ile Tehlikeli Yollar adlı belgeselde öğrendim. Maria, ödüllü bir araştırmacı gazeteci. Yasa dışı örgütleri ve onların icraatlarını araştırıyor. Bunu yaparken de hayatını gerçekten riske atıyor.

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Bu haftanın konusu ise hayalet silahlardı. Bunu kısaca "ev yapımı ve izi sürülemeyen silah" olarak açıklayabiliriz. Silahın parçaları 3D tekniğiyle plastik ya da metal şeklinde üretiliyor. Yazıcıdan çıkan parçalar internet üzerinden satılıyor. Evde kendi silahınızı montajlıyor ve kullanıma hazır hale sokuyorsunuz.

Bu silaha en çok da yasa dışı işler çeviren örgütler ilgi gösteriyor. Çünkü seri numaraları olmadığı için takip edilmeleri imkansız. Codie Wilson adlı bir Teksaslı bu işin patronluğuna soyunmuş ve büyük paralar kazanıyormuş. Savunması ise "Biz silah değil, parça satıyoruz" şeklinde. Satılan silah kiti ve montaj kılavuzunun içinde ABD Anayasası'nın ikinci maddesi olan Silahlanma Özgürlüğü Yasası'nın ilgili bölümü yazılıyor. Malum, Amerikalılar "bireysel silahlanmayı" en önemli özgürlük kazanımı olarak görüyor ve bunun değiştirilmesini asla istemiyorlar. Bu kara delikten faydalananlar da AR 15 otomatik tüfeğini demonte halde evinize teslim ediyorlar.

Hayalet silahların en büyük müşterilerini ise reşit olmayan gençler oluşturuyor. Resmi silah sayılmadığı için 21'ine girmeyenler bile bunu edinebiliyor. Çünkü satın almak için kimlik sorulmuyor.

Son dönemlerde ergenlerin okul basıp onlarca kişiyi öldürdükleri olaylarda başrolü işte bu "hayalet silahlar" oynuyor.”