Hayalet gösterge nedir?

Hayalet Gösterge, yeni nesil araçlarda analog hız göstergesi yerine konumlandırılan dijital gösterge için kullanılan terimdir. Hayalet gösterge, araçların kadranındaki alanın navigasyon, gösterge ve farklı multimedya amaçları için kullanılmasını sağlıyor.

Bazı kesimlerde cama yansıtılan gösterge için kullanılan Head Up olarak adlandırılan hayalet gösterge terimi, 2015 yılından beri otomotiv sektörünün bilincinde bulunsa da hala yeni araçların tamamında bilinen sistemler arasında bulunmuyor. Mali sebeplerden ötürü pek çok sıfır araç markasının tercih etmediği hayalet gösterge, multimedya alanı ile sürücüye büyük kolaylık sağlamakta.