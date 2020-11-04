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Ekonomi Hayalet gösterge nedir?
Ekonomi

Hayalet gösterge nedir?

Hayalet gösterge, otomotiv sektöründe adı sürekli duyulan terimler arasında bulunuyor. Hayalet gösterge terimi araçların kadranları için kullanılıyor. Söz konusu gösterge temelde dijital göstergeyi belirtmektedir. Dijital gösterge için söylenen hayalet gösterge terimi, belirli alanlarda cama yansıtılan head up teknolojisi için de kullanılmaktadır. Peki, hayalet gösterge nedir? Hayalet göstergenin özellikleri nelerdir? İşte, hayalet gösterge hakkında bilgiler…

Yeniakit Publisher
2020-11-04 19:18:00 -
Hayalet gösterge nedir?

Hayalet Gösterge, yeni nesil araçlarda analog hız göstergesi yerine konumlandırılan dijital gösterge için kullanılan terimdir. Hayalet gösterge, araçların kadranındaki alanın navigasyon, gösterge ve farklı multimedya amaçları için kullanılmasını sağlıyor.

 

Bazı kesimlerde cama yansıtılan gösterge için kullanılan Head Up olarak adlandırılan hayalet gösterge terimi, 2015 yılından beri otomotiv sektörünün bilincinde bulunsa da hala yeni araçların tamamında bilinen sistemler arasında bulunmuyor. Mali sebeplerden ötürü pek çok sıfır araç markasının tercih etmediği hayalet gösterge, multimedya alanı ile sürücüye büyük kolaylık sağlamakta.

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