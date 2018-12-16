Münübe Yılmaz

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın, sadece Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesinin ardından açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanlığı, bu karardan dolayı hayal kırıklığına uğradıkladıklarını açıkladı. Halihazırda bir Dışişleri Bakanı olmadığından dolayı direkt olarak Binyamin Netanyahu yönetimine bağlı olan bakanlık yetkilileri “Daha fazlasını umuyorduk” ifadesinde bulunarak, en azından bu kararın doğru yolda atılan bir adım olduğunu belirttiler. “ Avustralya’nın kararından ötürü ciddi anlamda hayal kırıklığına uğradık. Bu doğru yolda atılan bir karar diye düşünüyoruz ama kesinlikle daha fazlasını umuyorduk” sözleri sarfedilen açıklamada, Avustralya’nın İran ile olan ilişkilerine de değinildi. İsrail, Avustralya’nın İran’a karşı uygulanan yaptırımlar konusunda İran’ı desteklemeye devam ettiğini belirterek, durumdan rahatsızlığını dile getirdi. Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi ise twitter hesabından yaptığı açıklamada “Batı Kudüs ve Doğu Kudüs diye bir şey yok! İsrail’in başkenti olan, bölünemez tek bir Kudüs var” derken, Bilim ve Teknoloji Bakanı Ofir Akünis de " Avustralya'ya çok teşekkür ediyoruz fakat Kudüs zaten 3000 yıldır bizim başkentimiz" açıklamasında bulundu.