Hayal gerçek oldu! Ve İstanbul Havalimanı açıldı...

Dünyanın en büyük havalimanının açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açılışa, çok sayıda devlet ve hükümet başkanları da katıldı. Uluslararası medyanın yakından takip ettiği açılış, Yeni Türkiye’nin gücünü tüm dünyaya göstermiş oldu. Projenin açılışında konuşan Erdoğan, “Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya kararlıdır” ifadelerini kullandı.

“İstanbul” adı hayırlı olsun

Başkan Erdoğan, havaalanının resmi ismini ‘İstanbul’ olarak açıkladı. Prestij bir eseri Türkiye’ye kazandırdıklarını belirten Erdoğan, şunları dile getirdi: “İstanbul, ülkemizin en değerli markasıdır. Paha biçilmez bu şehre yaptığımız bu büyük eserin adını İstanbul verdik. Atatürk Havalimanı faaliyet verdiği alanlarda Atatürk Havalimanı ismi ile hizmet verecektir. Atatürk Havalimanının kapalı alanlarını ülkemizin en büyük fuar alanı haline getireceğiz. Orası Atatürk Havalimanı, burası İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. İsmi de hayırlı olsun.”

En ileri teknoloji kullanıldı

Projenin hayata geçmesinde büyük bir emeğin olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, “Pek çok çevrenin bu projenin sonunun gelip gelmeyeceğini merak ettiğini biliyoruz. Finansından, inşaatına dünyada eşine az rastlanır bu eseri sizlerle birlikte açıyoruz. İlk etapı yılda 90 milyon yolcu kapasitesindedir. Bu kapasite tüm etaplar bitince 150 milyon hatta 200 milyona kadar çıkarılabilir. Havalimanımızdaki her birim son teknolojiyle tasarlandı. Alternatifli ulaşım sağlanacaktır. Hava ulaşımı ve güvenliği konusunda da bu projeyle birçok yeniliğe imza atılacak. Devlete ödenecek kira 32,4 milyar ekonomik büyüklüğü ortaya çıkarıyor” dedi.

Ekonomide hedef ilk 10

Türkiye’nin ekonomik olarak çağ atladığını belirten Başkan Erdoğan, “Türkiye milli gelirine göre dünyada 13’üncü sıraya yükselmiştir. Bunu milletimizle aramızda olan bağdan aldığımız feyz ile gerçekleştirdik. Hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya kararlıdır. Ekonomideki yolculuğumuzu dostlarımızla sürdürme arzumuzu her seferinde söylüyoruz. Bize samimiyetle yaklaşan herkesle yol yürümeye hazırız. Gelin, hepimiz için müreffeh, güvenli, huzurlu bir dünyayı birlikte inşa edelim. Gelin, sevgiye, barışa çıkan kapıları birlikte açalım. Gelin, masumlara, çocuklara güzel bir dünyanın müjdesini hep birlikte verelim” ifadelerini kullandı.

Yıldırım: Engellere rağmen başardık

İstanbul Havalimanı’nın açılışında konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yapımda Erdoğan’ın büyük emeği olduğunu söyledi. Yıldırım, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu havaalanının yapılışı sırasında her alanında bulunan biri olarak gurur duyuyorum” dedi. Konuşmasında projeyi engellemek isteyenler olduğunu kaydeden Yıldırım, “Projenin gerçekleştirilemeyeceği söylenmişti, kaynak bulunamayacağı söylenmişti. Çalışmaktan usanmadık, inatla murattır diyerek bugünlere ulaştık.”

Liderler katıldı

Tarihi açılışa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yanı sıra çok sayıda lider de katıldı. İşte bu mutlu günde bizi yalnız bırakmayan liderler: Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Gjorge Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hasan Ahmed El Beşir, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Dr. Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Azerbaycan Meclis Başkanı ve çok sayıda ülkenin temsilcileri katıldı.

Elektrikli araçla terminali turladı

İstanbul Havalimanı’nın açılışına katılan Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte “CAN” uçağıyla alana geldi. Terminal binasında bir süre yürüyen Erdoğan, kullandığı elektrikli araçla bilet işlemlerinin yapıldığı THY kontuvarına giderek görevlilerle sohbet etti. Görevliler de Erdoğan’a, günün anısına biniş kartı verdi.

İstanbul’da 29 Ekim resepsiyonu

Havalimanı açılışına katılan 50’den fazla lider Dolmabahçe’deki resepsiyona da iştirak etti.

Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu bu yıl ilk defa İstanbul’da gerçekleştirildi. Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen resepsiyona birçok devlet ve hükümet başkanı ile misyon temsilcileri katılırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resepsiyonda yer almadı.