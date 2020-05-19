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Ekonomi

HAY-KOOP'tan Bakan Pakdemirli'ye "destek" teşekkürü

HAY-KOOP Merkez Birliği Genel Başkanı Ahmet Ertürk: - "Tarım ve Orman Bakanlığımızın konulara olan ilgisi ve bunların takibini yaparak çiftçimizin yanında olduğunu gösteren duruşu bizlere cesaret ve güç kazandırmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:13:30 -
HAY-KOOP'tan Bakan Pakdemirli'ye "destek" teşekkürü

ANKARA (AA) - Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (HAY-KOOP) Genel Başkanı Ahmet Ertürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı bu zor günlerde üreticilerin yanında olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Bakanlık personeline teşekkür etti.

Ertürk yaptığı yazılı açıklamada, salgının olumsuz etkilerinin hayvancılık sektöründe de görüldüğünü belirtti.

Yem ve çiğ süt desteklerinin üreticiler tarafından heyecanla karşılandığını bildiren Ertürk, "Yem fiyatlarıyla mücadelemiz başta olmak üzere üretim faaliyetlerinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın konulara olan ilgisi ve bunların takibini yaparak çiftçimizin yanında olduğunu gösteren duruşu bizlere cesaret ve güç kazandırmıştır." ifadesini kullandı.

Ertürk, bu zor günlerde kendilerini yalnız bırakmayan Pakdemirli ve Bakanlık çalışanlarına üreticiler adına teşekkür etti.




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