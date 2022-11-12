Bu karıncalar ülkemizde de sıklıkla görülen ateş karıncalarıdır. Normalde tehlikeli ve saldırgan bir böcek olmayan ateş karıncaları, yuvası bozulduğunda ısırabilir. Bu nedenle özellikle piknik ve kamp alanlarında karınca ısırması durumları çok daha fazla görülür. Independent'in haberine göre; Hawaii'ye ateş karıncaları 'yağıyor'...

Kırmızı ateş karıncaları Hawaii'yi istila etti

Yerel haber sitesi SFGate'e göre yetkililer, ateş karıncalarının Hawaii sakinlerinin yaşam tarzını değiştirdiğini söylüyor.

Uzmanlar, yoğun istila altındaki bazı bölgelerde karıncaların, evine girdiği sakinleri uykularında sokup "haftalarca" geçmeyen ısırık izlerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

SFGate'e konuşan Hawaii Ant Lab'den (Hawaii Karınca Laboratuvarı) Heather Forest, "Eskiden yürüyüşe çıkabiliyor, plaja gidebiliyordunuz. Bu karıncalar halkın üstüne yağıp onları sokabiliyor" dedi.

Bu karıncalar ilk kez 20 yıldan uzun süre önce Hawaii adalarında keşfedilirken bunun, bölge sakinlerinin şimdiye kadar gördüğü en büyük istila olduğu aktarılıyor.

Kauai Invasive Species Committee (Kauai İstilacı Türler Komitesi) en az 52 bin metre kare alanı kaplayan en son istilanın, en kötüsü olduğunu söylüyor.

Şu ana kadar karıncaların, Wailua Nehri yakınlarındaki vadinin bazı kısımlarını kolonileştirdiğinin görüldüğü bildirildi. Bu vadi karıncalara, nehrin aşağısına ilerleyerek adanın diğer kısımlarını işgal etme olanağı verebilir.

Yetkililer bölge sakinlerini, arka bahçelerini kontrol ederek istilanın kapsamının daha iyi hesaplanmasına yardımcı olmaya çağırdı.

Ayrıca sakinlere yardımcı olmak için Kauai Invasive Species Committee (KISC) de dahil bazı kuruluşlar, daha fazla evi ele geçirmeden önce istilacı karıncaları tespit edecek test kitlerini piyasaya sürüyor.

Bölge sakinleri istilanın meydana geldiği yerlerin tahmin edilmesine yardımcı olunca yetkililer devreye girip karıncaları, kolonilerine geri götürebilecekleri zehirli yiyeceklerle yemleyebilecek.

Hawaii Valiliği'nden geçen ay yapılan resmi açıklamada, "Hawaii'nin yerli karıncaları yok. Hawaii yeni, zararlı karınca türlerinin tespitine ve özellikle küçük ateş karıncaları da dahil zararlı karınca türlerinin kontrolüne öncelik verdi" diye belirtilmişti.

Ateş karıncası istilasına dikkat! Isırık izi haftalarca geçmiyor

Açıklamada, "Karıncalar ağrılı bir batmaya ve büyük kırmızı izlere yol açarken evcil hayvanlarda körlüğe neden olabiliyor. Karıncalar toprakta, ağaçlarda ve diğer bitki örtüsünde, binaların ve evlerin içinde çok büyük koloniler kurabiliyor ve bir mülkü tamamen istila edebiliyor" uyarısında bulunulmuştu.

Ateş karıncası ısırınca ne olur? Karınca Isırığı belirtileri

Ateş karıncaları deriyi ısırır, sonra iğneleriyle sokarak zehir enjekte eder (bu ağrı ve yanma yapabilir). Diğer bir çok karınca türü ise ısırmaz veya sokmazlar. Bunun yerine karınca asidi olarak bilinen formik asit püskürtebilirler.

Ateş karıncası nerede yaşar?

Ateş karıncası yuvalarının görünür kısımları kubbe şeklindedir ve oldukça gevşek topraktan oluşur. ateş karıncalarının tek kraliçesi 30 yıl kadar yaşayabiliyor. Ateş karıncası Türkiye'de var mı? Evet

(Ateş karıncası) Kırmızı karınca zehirli mi?

Kırmızı karıncalar agresif bir karınca türüdür. Agresiflikleri sebebiyle biyoçeşitliliği düşürmekte ve diğer karıncalara veya hayvanlara saldırmaktadırlar. Bu karıncaların dişileri sokar. Sokmaları çok keskindir ve zehir içerir. Ateş karıncası yuvası koloni şeklindedir.

Ateş karıncası yuvası