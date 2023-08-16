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Dünya Hawaii'deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi
Dünya

Hawaii'deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-08-16 09:42:00 -
Hawaii'deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi

ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 106'ya çıktı.

Maui bölge yönetimi yetkilileri, yangınlardan etkilenen alanın yüzde 32'sinde arama çalışmalarının bittiğini belirterek hayatını kaybedenlerle ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.

Yetkililer, Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden ve tarihi Lahaina kasabasını kül eden orman yangınları nedeniyle ölenlerin sayısının 106'ya yükseldiğini aktarırken Maui'de kimlik tespit çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Yangınlarda hayatını kaybeden Lahaina sakinlerinden Robert Dyckman ve Buddy Jantoc'un kimliğinin tespit edildiğini kaydeden yetkililer, ayrıca, üç kişinin daha kimliğinin belirlendiğini aktardı.

ABD Sağlık Bakanlığından Jonathan Greene adli tabip, patolog ve teknisyenlerden oluşan bir ekibin yanı sıra muayene masaları, röntgen üniteleri ve diğer ekipmanların, yangında yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesi için bölgeye gönderildiğini belirtti.

Greene, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle kimlik tespitinin uzun süreceğini ve bu konuda sabırlı olunması gerektiğini vurgulayarak "Bu çok, çok zor bir görev olacak." ifadesini kullandı.
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"Arama kurtarma ekipleri, günde 10 ila 20'ye yakın ceset bulabilir"

Hawaii Valisi Josh Green açıklamasında, bölgede arama kurtarma ekiplerinin devam eden çalışmaları esnasında "günde 10 ila 20'ye yakın ceset bulabileceklerini" kaydederek toplam ölü sayısının belirlenmesinin 10 günü bulabileceğini belirtmişti.

Yangınlar nedeniyle yeri tespit edilemeyen 1300 kişinin hala arandığını aktaran Green, 402 otel odası da dahil olmak üzere 2 bin kadar konutun, evlerini kaybeden kişiler için hazır hale getirildiğini kaydetmişti.

"Hawaii'deki yangınlar 100 yılı aşkın süredir gerçekleşen en ölümcül orman yangını"

ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii'deki orman yangınlarının, ABD'deki "bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını" olduğunu belirterek mümkün olan en kısa sürede eyaleti ziyaret edeceğini söylemişti.

Yangınlar nedeniyle yerlerinden olan kişilere de hane başına bir defaya mahsus 700 dolarlık ödeme yapılacağını duyuran Biden, Acil Durum Yönetimi Ajansının (FEMA) afetzedeler için çalışmalarından bahsetmişti.

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