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Havza’da yasağa uymayan manava ceza

SAMSUN (İHA) – Havza Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının 2.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 17:41:33 -
Havza’da yasağa uymayan manava ceza

SAMSUN (İHA) – Havza Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde de çalışmalara ara verilmeden devam edildi. Zabıta ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan bir manava cezai işlem uyguladı.


İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında aralarında Samsun’un da bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Havza’da cadde ve sokaklar boş kalırken, Havza Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam etti. Çalışmalar kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kevser Camii önü ve Mehmetçik Meydanı’nda genelge gereği 12.00- 18.00 saatleri arasında sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşların sosyal mesafeye uymaları, park ve banklarda oturmamaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu. Ayrıca zabıta ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan bir manava cezai işlem uygulandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sokakların boş kalması üzerine İmaret, Yeni Mescit ve İnönü mahallelerinde ot ilaçlaması yapıldı.


Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kısıtlama süresince boş kalan sokaklarda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütüldüğünü belirterek, “Gece gündüz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kısıtlamanın ikinci gününde de halkımız evlerinde kaldı. Bu gün ikinci kez 65 yaş ve üstü ile kronik hasta vatandaşlarımız izinli olarak sokağa çıktılar. Değerli büyüklerimizden ve halkımızdan biraz daha sabır istiyoruz. Unutmayalım yapılan her şey halkımızın sağlığı için” dedi.

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