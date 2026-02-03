  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu da CHP’nin Epstein dosyası! Halkın parasıyla fuhuş yapmışlar CHP’li belediyede neler olmuş neler! Baklava kutusundan sonra pasta kutusunda rüşvet iddiası Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı Refah Sınır Kapısı göstermelik mi açıldı? 24 saatte geçen filistinli sayısına bakın! Siyonistler, dünyayı uçkurundan yakalamış Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanmıştı! Ünlü iş adamının sildiği 618 bin mesaj geri getirildi Magandalara kötü haber: Trafik cezaları artırılıyor Başkan Sheinbaum, Küba'ya insani yardım göndereceklerini duyurdu Trump'a rağmen dik duruyor Ekrem’in koruma aracıyla fuhuş partilerine! Eskortlara çakarlı araba skandalı TÜİK açıkladı! İşte 2026 Şubat ayının kira zam oranları..!
Yerel Havuzun çöktüğü yerde gel de binaya güven!
Yerel

Havuzun çöktüğü yerde gel de binaya güven!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Alanya'da sağanak yağış sonrası havuzun toprak zeminle birlikte çökmesi nedeniyle binadaki 8 aile tedbir amaçlı tahliye edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir apartmanın bahçesinde bulunan yüzme havuzun toprak zeminle birlikte çökmesi sonucu 7 katlı binada yaşayan 8 aile tedbir amaçlı tahliye edildi.

Avsallar Mahallesi Akyusuf Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde yer alan yüzme havuzunda, geçtiğimiz pazar günü sağanak yağışın ardından toprak zeminle birlikte çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İncekum Jandarma ekipleri, Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri ile yapı denetim ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinin çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alırken, 7 katlı binada yaşayan 8 aile bilgilendirilerek tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler tarafından binada teknik inceleme başlatıldı.

Bina sakinlerinden Sedat Yılmaz yaşananları şu sözlerle anlattı:

"İki gün önce yoğun yağıştan dolayı önce havuz göçtü, şimdi istinat duvarıyla birlikte komple aşağı indi. Bu binada 8 aile oturuyordu, hepsi tahliye edildi. Ben de evden eşyaları boşaltmaya geldim."

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, binanın durumu ve çevredeki risklere ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi

Metruk bina sokağa yıkıldı
Metruk bina sokağa yıkıldı

Gündem

Metruk bina sokağa yıkıldı

İstanbul göbeğinde kaçak yapı yıkıldı
İstanbul göbeğinde kaçak yapı yıkıldı

Gündem

İstanbul göbeğinde kaçak yapı yıkıldı

Diyarbakır’da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı: Etraf toz duman oldu!
Diyarbakır’da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı: Etraf toz duman oldu!

Yerel

Diyarbakır’da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı: Etraf toz duman oldu!

Şanlıurfa'da hareketli saatler! 6 katlı bina boşaltıldı
Şanlıurfa'da hareketli saatler! 6 katlı bina boşaltıldı

Gündem

Şanlıurfa'da hareketli saatler! 6 katlı bina boşaltıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23