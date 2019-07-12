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Havuzun antrenörsüz madalya avcısı

- Kırşehir'de doğuştan engelli olan ve protez bacakla spor yapan 17 yaşındaki Mustafa Kaya, yüzme antrenörü olmamasına rağmen hırsı ve azmiyle çalışarak Türkiye şampiyonlukları kazandı- Bedensel engelli yüzücü Mustafa Kaya: "Üç yılda büyük başarılara imza attım. İnşallah bir gün milli formadaki ay-yıldızı göğsümde taşıyabilirim. En büyük hayalim olimpiyatlarda ay-yıldızlı bayrağımızı sırtımda taşıyarak ülkemize büyük başarılar kazandırmak"- Şampiyon sporcuya katkı yapan atletizm antrenörü Mine Gökkaya: "Yüzmede, atletizme başlamadan önceki dereceleriyle başladıktan sonraki dereceleri arasında bariz bir fark oldu. Mustafa, bu derecelerini madalyalarla taçlandırdı"

12 Temmuz 2019 Cuma 11:41
Havuzun antrenörsüz madalya avcısı


KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de doğuştan engelli olan ve protez bacakla spor yapan 17 yaşındaki Mustafa Kaya, yüzme antrenörü olmamasına rağmen hırsı ve azmiyle çalışarak Türkiye şampiyonlukları elde etti.

Lisede eğitim gören ve yüzmeye gönül veren bedensel engelli Mustafa Kaya, arkadaşlarının yapamayacağını söylemesine aldırış etmeden kendini bu spora adadı.

Bir yandan Kırşehir Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışan, diğer yandan da atletizm antrenörüyle kondisyon ve güç antrenmanları yapan genç sporcu, 3 yıl gibi kısa sürede kendini geliştirerek başarılar elde etmeye başladı.

Yüzme antrenörü olmamasına rağmen hırsı ve azmiyle bu açığını kapatan Mustafa Kaya, nisan ayında Antalya'da gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda gençler kategorisinde 100 metre kelebek ve 100 metre sırtüstünde altın madalya kazandı. Başarılı sporcu, aynı organizasyonda 100 metre serbest, 200 metre karışık ve 50 metre serbest kategorilerinde ise ikinci oldu.

Mustafa Kaya, AA muhabirine, 3 yıldır yüzmeyle ilgilendiğini, ilk sene bölgesel yarışmalarda dereceler elde ettiğini, geçen yıl Türkiye Şampiyonası'nda dereceleri olmasına rağmen esas çıkışı bu seneki şampiyonada gerçekleştirdiğini söyledi.

Zorluklar yaşamasına rağmen umudunu hiç kaybetmediğini vurgulayan Mustafa Kaya, "Bu sürede çok ciddi zorluklar ve mücadeleler yaşadım. Bu mücadelelerin sonunda Türkiye şampiyonu oldum. Arkadaşlarım 'Yapamazsın, senden olmaz' dedi. Ancak ben ciddi bir mücadele, emek ve çaba sarf ederek Türkiye şampiyonluğuna ulaştım." diye konuştu.

Ailesinin büyük fedakarlıklarla kendisine destek olduğunu dile getiren Mustafa Kaya, "Babam bir nevi antrenörüm sayılır. Üç Türkiye Şampiyonası'nda da yanımda babam vardı. Babamın maddi ve manevi tüm desteğini hep arkamda hissettim." ifadelerini kullandı.

Yüzme antrenörü konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını aktaran başarılı sporcu, "İlimizde bu eksiklik var. Yetkililerimizden istiyorum. İlimize yüzme antrenörü gönderilirse biz çok mutlu oluruz. İmkan sağlanırsa çok büyük başarılar kazanabiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Mustafa Kaya, en büyük hayalinin milli formayla ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmek olduğunu belirterek, "Üç yılda büyük başarılara imza attım. İnşallah bir gün milli formadaki ay-yıldızı göğsümde taşıyabilirim. En büyük hayalim olimpiyatlarda ay-yıldızlı bayrağımızı sırtımda taşıyarak ülkemize büyük başarılar kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kaya'nın atletizm antrenörü Mine Gökkaya, genç sporcunun gerekli kondisyonu elde etmesi için kendisine antrenman yaptırdığını söyledi.

Mustafa Kaya'nın çok yetenekli ve azimli bir sporcu olduğunu anlatan Gökkaya, şunları kaydetti:

"En zor antrenman parametrelerini tamamlayabiliyor. Kuvvet çalıştık, kondisyon antrenmanları yaptırdım. Yüzmede, atletizme başlamadan önceki dereceleriyle başladıktan sonraki dereceleri arasında bariz bir fark oldu. Mustafa, bu dereceleri madalyalarla taçlandırdı. Günde çift idman yaptı. Hem atletizme hem yüzmeye geldi. Kendisini ileride paralimpik oyunlarında, önemli organizasyonlarda ülkemizi temsil edecek standartlarda bir sporcu olarak görüyorum."

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:41
  1. Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası
  2. Kırşehir
  3. Mine Gökkaya
  4. Mustafa Kaya
  5. yüzme

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