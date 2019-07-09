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Havuzlardan kaynaklanan risklere dikkat!

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri Enfeksiyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.

09 Temmuz 2019 Salı 14:55
Havuzlardan kaynaklanan risklere dikkat!

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri Enfeksiyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turgut, yaz aylarında sıklıkla kullanılan yüzme havuzlarından kaynaklanan riskler konusunda uyarılarda bulunarak, karşılaşılan risklerin başında kusma ve ishalin geldiğini kaydetti.


Turgut, açık ve kapalı havuzlar, aqua parklar, jakuziler, termal havuzlar vb. tüm eğlence amaçlı su kitlelerinde suyun görsel olarak temiz, berrak ve estetik görünümünü sağlamak ve kullananları bazı sağlık risklerine karşı korumak için, sürekli olarak fiziksel ve kimyasal bakım yapılarak temizlik sağlanması gerektiğini belirtti. Her yıl insanlar serinlemek için girdikleri havuz suyundan mikrop kaparak hastalandıklarını hatırlatan Turgut, havuz suyunun çevreden, atmosferden, yüzenlerden kaynaklanan, organik-inorganik kirleticiler ve bakteri-mantar ve virüs gibi hastalık yapan mikroorganizmalar ile kirlenmesini önlemek için Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış dezenfektanlarla suyun sürekli olarak dezenfeksiyonu sağlanmalı ve kimyasal dengesi kontrol edilmesi gerektiğini aktardı.



"Havuza muhakkak duş alınarak girilmeli"


Turgut, havuz suyu kaynaklı sağlık risklerinin başında kusma ve ishal gibi rahatsızlıkların geldiğini ifade ederek, yüksek veya düşük pH’tan ya da sudaki organik kirliliklere bağlı kloraminin yükselmesinden kaynaklı olarak ciltte ve gözlerde tahrişlerde oluştuğunu dile getirdi. Turgut yaşanabilecek olumsuzlukları ve korunma yollarını ise şöyle sıraladı:


“Solunum yolları enfeksiyonları, genital bölgede oluşan mantar gibi enfeksiyonlar da sıklıkla karşılaşılan şikayetlerdir. Yüzme havuzlarının sağlıklı olup olmadıkları, yapılan kimyasal ve mikrobiyolojik analizler ile kontrol edilir ve her şeyden önce fiziksel olarak, gözle ve duyularımızla algılanabilir. Havuzların kirlenmesinde en önemli etken, yüzenlerden ve vücutlarından gelen kirliliktir. Havuzların sağlık açısından daha güvenli olması için havuza girenlerin uyması gereken kurallar vardır. Havuza girmeden önce mutlaka duş alınmalı, vücut temizliğine dikkat edilmelidir. Hasta olan kişilerin, özellikle ishal olanların ya da vücutta enfeksiyon olanların havuza girmeleri önlenmelidir. Havuz suyu yutulmamalıdır. Özellikle tuvalet sonrası temizlik kurallarına dikkat edilmeli, eller çok iyi yıkanmalıdır. Havuza yiyecekle girilmemelidir. Açık yaraların patojenlerin giriş yeri olabileceğini bu nedenle açık yaraları olan kişilerin iyileşene kadar yüzmekten kaçınmalı gerekiyor.”

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:55
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