Havuzdan koronavirüs bulaşır mı? Fahrettin Koca'nın damlacık açıklaması! Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "havuz ve plajlarda damlacık olayı" başlığı adı altında bir paylaşım yaptı. Koca'nın açıklamasını duyanlar, "havuzdan ya da denizden koronavirüs bulaşır mı?" sorusunu akıllara getirdi. Peki ama bulaşma imkanı var mı? İşte Koca'nın paylaşımı...