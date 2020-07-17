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Sağlık

Havuzdan koronavirüs bulaşır mı? Fahrettin Koca'nın damlacık açıklaması!

Havuzdan koronavirüs bulaşır mı? Fahrettin Koca'nın damlacık açıklaması! Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "havuz ve plajlarda damlacık olayı" başlığı adı altında bir paylaşım yaptı. Koca'nın açıklamasını duyanlar, "havuzdan ya da denizden koronavirüs bulaşır mı?" sorusunu akıllara getirdi. Peki ama bulaşma imkanı var mı? İşte Koca'nın paylaşımı...

Yeniakit Publisher
2020-07-17 19:44:00 -
Havuzdan koronavirüs bulaşır mı? Fahrettin Koca'nın damlacık açıklaması!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, twitter hesabından "havuz ve plajlarda damlacık olayı"na ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Koca, "Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar." açıklamasında bulundu. 

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