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Korona Virüs

Havuzdan koronavirüs bulaşır mı? | Deniz suyundan koronavirüs bulaşır mı?

Deniz havuz suyunda koronavirüs olur mu? | Tatil sezonu bu sene geç açılsa da tesislerin aldığı pek çok tedbirle milyonlarca vatandaş tatil planlarını hazırladı. Tatil yapacakların akıllarındaki “Havuzdan koronavirüs bulaşır mı?” , “Denizden koronavirüs geçer mi?” , “Plajda maske takılmalı mı?” sorularına cevap Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 09:14:00 -
Havuzdan koronavirüs bulaşır mı? | Deniz suyundan koronavirüs bulaşır mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca kişi tatil planını ötelerken bir o kadar kişi tedbirlerin alındığı tesisleri tercih etmeye başladı. Tatil öncesinde vatandaşlar nelere dikkat etmeleri gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, denizden havuzdan koronavirüs bulaşır mı?

Havuzdan koronavirüs bulaşır mı? | Deniz suyundan koronavirüs bulaşır mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara sık sık kalabalık ortamlardan uzak durmaları yönünde çağrı yapıyor. Son olarak Bakan Koca, deniz ve havuzdan virüs bulaşıp bulaşmayacağı yönünde açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter'dan, havuz ve plajlardaki damlacık olayına ilişkin paylaşımda bulundu. Koronavirüsün damlacıklarla bulaştığını vurgulayan Koca, "Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar" dedi.

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