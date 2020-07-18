Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca kişi tatil planını ötelerken bir o kadar kişi tedbirlerin alındığı tesisleri tercih etmeye başladı. Tatil öncesinde vatandaşlar nelere dikkat etmeleri gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, denizden havuzdan koronavirüs bulaşır mı?

Havuzdan koronavirüs bulaşır mı? | Deniz suyundan koronavirüs bulaşır mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara sık sık kalabalık ortamlardan uzak durmaları yönünde çağrı yapıyor. Son olarak Bakan Koca, deniz ve havuzdan virüs bulaşıp bulaşmayacağı yönünde açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter'dan, havuz ve plajlardaki damlacık olayına ilişkin paylaşımda bulundu. Koronavirüsün damlacıklarla bulaştığını vurgulayan Koca, "Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar" dedi.