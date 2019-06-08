Havuz sezonu İnönü Pınarbaşı’nda açıldı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan Pınarbaşı havuzlarında yaz sezonu açıldı.

İlçede havuz sezonunun açılmasıyla birlikte havuzlar ve piknik alanlarına ilçeden ve ilçe dışından yoğun ilgi gösteriliyor. Bayramın son günlerine denk gelen hafta sonunda rahatlamak ve farklı bir atmosferde zaman geçirmek isteyen vatandaşlar, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden havuzlara doyasıya zaman geçiriyor.

Yaz kış fark etmeksizin 26 derece sabit sıcaklıkta bulunan doğal şifalı kaynak suyunda vatandaşlar serinleme imkanı elde ediyor. Ayrıca her türlü toplu organizasyonların yapılmasına imkan sağlanan havuzlar, yaz sezonunu bitinceye kadar yeni misafirlerine hizmet vermeyi bekliyor.