Havuçlu tarçınlı kek tarifi, nasıl yapılır? Havucun faydaları neler

Kış aylarının en bol bulunan sebzelerinden havuç sağlıklı beslenmede oldukça önemlidir. Zengin vitamin ve mineral içeriği ile vücudun günlük gereksinimini karşılamaya büyük ölçüde yardımcı olur.

Havucun faydaları nelerdir?

Bünyesinde barındırdığı A, C, K vitaminleri, pantotenik asit, potasyum, folik asit, demir, bakır, magnezyum sayesinde havucun vücuda son derece önemli faydaları vardır. Havuç kuvvet verir, vücuttan kaybolan mineralleri yerine koyar, gözlere iyi gelir, kansızlığa karşı iyi gelir, hemoglobin ve eritrositleri çoğaltır.

Unutkanlığa havuç suyu

Havuç güçlü ve özel bileşenler içeriyor. Beyin fonksiyonları üzerinde ciddi etkileri bulunuyor. Uzmanlar her gün bir bardak taze sıkılmış havuç suyu içmenin veya düzenli havuç tüketmenin unutkanlığı önlediğini belirtiyor.

Havuçlu tarçınlı kek tarifi

Yapımı için malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

2 adet orta boy havuç

1 su bardağı ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Havuçlu tarçınlı kek tarifi nasıl yapılır?

Havuçlu tarçınlı kek için 3 yumurta ile toz şekeri mikserle çırpın. Çırpma işlemine şeker tamamen eriyene kadar devam edin. Ardından sırasıyla; 1 su bardağı sütü, 1 su bardağı sıvı yağı ilave edin. Havuçları soyun ve rendeleyin. Rendelediğiniz havuçları elinizle bastırarak fazla suyunu sıkın. Karışıma havuç, iri dövülmüş ceviz içi ve tarçını ekleyin. Bu esnada ayrı bir kapta unu, 1 paket kabartma tozunu ve vanilyayı karıştırın. Bunları da hamurunuza ekleyip mikserle çırpın. Kek kalıbınızın tabanını yağlayın. Kek karışımını kalıba aktarın. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında, yaklaşık 30 dakika pişirin. Afiyet olsun.

Havucun türleri