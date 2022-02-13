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Kadın - Aile Havuçlu pilav nasıl yapılır? Havuçlu pilav için hangi malzemeler gerekli?
Kadın - Aile

Havuçlu pilav nasıl yapılır? Havuçlu pilav için hangi malzemeler gerekli?

Tam ölçülü havuçlu pilav tarifi | Farklı bir pilav tarif arayanlar “Havuçlu pilav olur mu?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, havuçlu pilav için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü denenmiş havuçlu pilav | 4 kişilik havuçlu pilav tarifi

Yeniakit Publisher
2022-02-13 22:50:00 -
Havuçlu pilav nasıl yapılır? Havuçlu pilav için hangi malzemeler gerekli?

Ana yemeklerin yanına leziz ve farklı bir pilav tarifi arıyorsanız; havuçlu pilav tarifini mutlaka denemelisiniz.

Havuçlu pilav için hangi malzemeler gerekli?

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı pirinç

4 su bardağı sıcak su (Tavuk suyu da kullanabilirsiniz)

Tuz

Havuçlu pilav nasıl yapılır?

Öncelikle pirinci en az yarım saat suda bekletin.

Bir tencereye sıvıyağ ve tereyağını alın.

Havuçları rendeleyin ve tencereye alın.

Havuçların üzerine tuz serpin ve tencerenin kapağını kapatıp 2-3 dakika pişirin.

Ardından süzdüğünüz pirinçleri tencereye alıp kavurun.

Pirinçler kavrulunca suyu ekleyin.

Ocağın altını kısın, tencerenin kapağını kapatın.

Pilav suyunu çekince ocağın altını kapatın ve kapağın altına havlu kağıt serin.

Pilav demlendikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Sodalı yumuşak açma nasıl yapılır? Tam ölçülü sodalı açma tarifi
Sodalı yumuşak açma nasıl yapılır? Tam ölçülü sodalı açma tarifi

Kadın - Aile

Sodalı yumuşak açma nasıl yapılır? Tam ölçülü sodalı açma tarifi

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