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Kadın - Aile

Havuçlu Muhallebili Kek nasıl yapılır? En güzel havuçlu kek tarifi

Havuçlu Muhallebili Kek nasıl yapılır? En güzel havuçlu kek tarifini sizler için derledik. Bu tarifin tam tutuyor olması sayesinde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Birçok kişi ıslak kaldığı için havuçlu kek yapmak istemiyor ama bu tarifle tam ölçülü bir kek yiyeceksiniz. Havuçlu kek nasıl yapılır? Muhallebili kremşantili kek tarifinin püf noktaları nelerdir? İşte merak edilen detaylar ve tarif...

Yeniakit Publisher
2020-07-10 18:54:00 -
Havuçlu Muhallebili Kek nasıl yapılır? En güzel havuçlu kek tarifi

Havuçlu ve tarçınlı keki yaparken dikkat etmeniz gereken nokta, havucu rendeledikten sonra, fazla suyunu sıkarak, kek hamurunun kıvamının değişmemesini sağlamalısınız.

Bu tarifin içerisindeki ceviz yerine; badem, fındık, çekirdek içi, krokan ve farklı kuruyemişler kullanabilirsiniz.

Malzemeler

  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • Yarım su bardağı sıvıyağ
  • 1 su bardağından bir parmak eksik yoğurt
  • 2 adet havuç (1,5 su bardağı kadar)
  • 1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 2,5 su bardağı un
  • 2 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Üzeri için;

  • 1 çay bardağı soğuk süt
  • toz kremşanti
  • 3 yemek kaşığı labne peyniri
  • 3 yemek kaşığı pudra şekeri

Muhallebisi için;

  • 1 litre süt
  • 5 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 yemek kaşığı pirinç unu
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 7 yemek kaşığı şeker

Öncelikle yumurta ve şekeri derin bir kaba koyarak iyice çırpın. Ardından yoğurt ve sıvı yağı ekleyerek bir süre daha çırpın. 

Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip alt devirde çırpın. En son ceviz, tarçın ve havucu ekleyip, keki söndürmeden karıştırın.

Kalıbı önce katı yağ, ardından da unlayıp içerisine kek harcınızı boşaltın.

185 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin. Kabaran ve üstü kabuk tutan kek kıvama geldikten sonra, derecesini 160'a çekin.

İyice piştiğinde fırını kapatıp dinlendirin ve sonra çıkarın.

Muhallebisi için; tencereye sütü, nişastayı, pirinç ununu, şekeri ve unu alın. Ocağa alın ve kaynayana kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra içerisine tereyağı ve vanilyayı ekleyip ocaktan alın. Ara sıra karıştırarak ilk sıcağını atın.

Kremşanti için; süt ve toz kremşantiyi karıştırın. İçerisine labne peyniri ve toz şekeri ilave edin. Dolapta muhafaza edin.

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