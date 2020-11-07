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Kadın - Aile Havuçlu köfte nasıl yapılır? | Havuçlu köfte tarifi
Kadın - Aile

Havuçlu köfte nasıl yapılır? | Havuçlu köfte tarifi

Havuçlu köfte yapılışı | Akşam yemeği için havuçlu köfte tarifi arayanlar ‘Havuçlu köfte için gerekli malzemeler’ konusunu araştırıyor. Çorba, pilav ve patates kızartmasıyla servis yapabileceğiniz havuçlu köfteyi kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Havuç köftesi nasıl yapılır? | Havuç köftesi gereken malzemeler | Havuç köftesi püf noktası

Yeniakit Publisher
2020-11-07 16:14:00 -
Havuçlu köfte nasıl yapılır? | Havuçlu köfte tarifi

Havuç köftesi yapılışı | Havuç, dereotu, maydanoz, baharat ve unla hazırlayabileceğiniz havuç köftesi hem lezzetli hem de sağlıklı. Peki, havuç köftesi nasıl yapılır?

Havuçlu köfte tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo havuç
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 yumurta
  • Dereotu
  • Maydanoz
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Tuz
  • Karabiber

Kızartmak için:

  • Yarım çay bardağı un
  • 1 su bardağı ayçiçek yağı

Havuçlu köfte nasıl yapılır?

Çocuklarınıza sebze sevdirmenin bir yolunu arıyorsanız; bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Öncelikle havuçları soyup haşlayın.

Haşladığınız havuçları çatalla ezin.

2 yemek kaşığı tereyağını tencerede eritin ve unu ekleyip kavurun.

Unu ocaktan alın ve ılınmaya bırakın.

Ardından tüm malzemeleri bir kabın içerisine alın ve harcı yoğurun.

Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve şekillendirin.

Köfteleri una bulayın ve kızgın yağda pişirin.

Afiyet olsun.

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