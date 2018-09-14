THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Havuç suyunun faydaları nelerdir?

Havuç suyunun faydaları nelerdir? İşte havuç suyunun inanılmaz faydaları...

14 Eylül 2018 Cuma 19:34
Havuç suyunun faydaları nelerdir?

Havuç suyunun içeriğinde bulunan protein, kemik sağlığına katkı sağlayarak kemik hastalıklarının önüne geçilebilmesine ve kemik sağlığının olması gereken seviyede tutulmasına katkı sunmaktadır.

Cilt yapısında meydana gelmiş güneş lekelerinin ortadan kaldırılmasında etkili bir üründür. Cildin sağlıklı bir yapıda kalabilmesine, oluşan sarkıklıkların toparlanabilmesine ve de kırışıklıkların azaltılabilmesine katkı sağlamaktadır.

Bireylerin sıklıkla havuç suyu tüketmesi, karaciğer temizleme etkisi yaratarak karaciğerin yapısında birikmiş zararlı toksinlerin de vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır.

Havucun en önemli etkisi olan kanserden korunma durumu havuç suyu tüketildiğinde de geçerli olmaktadır. Bunun için meme kanserini engelleyebildiği, kolon kanserini engelleyebildiği ve mesane kanserini engelleyebildiği örnek olarak verilebilmektedir.

Cilt yapısındaki sorunları, yara izlerini ve kuruluk durumunu ortadan kaldırabilmekte havuç suyu etkili bir faktördür.

Vücudumuzdaki kas yapımızın sağlıklı bir biçimde geliştirilebilmesine katkı sağlamaktadır.

Havuç suyu kalori yakımında da oldukça etkilidir. Kilo verme sürecinde sıklıkla havuç suyu tüketmek yağ yakımına yardımcıdır.

Havuç suyu kullanımı unutkanlık faktörü için de geçerli olmaktadır. Havuç suyuyla yapacağınız kürleri sıklıkla tükettiğinizde hem uzun vadede konular hakkında daha rahat düşünce üretebildiğinizi hem de bir şeyleri hatırlamada daha rahat hareket edebileceğinizi söylemek mümkün olmaktadır.

Havucun gözler üzerindeki etkisini havuç suyuyla da almak için, yapılması gereken çok ince bir detay vardır. Bu durum sıkılan havuç suyunun içerisinde bir miktar da sıvı yağ koymaktır. Bunun sebebi içeriğinde faydalanılmak üzere bulunan A vitamininin bu ürün tüketildikten sonra sıvı yağ sayesinde daha kolay ve daha fazla şekilde emilebilecektir.

 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 19:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acıtmayacak diyerek gitmeyin çocuğunuzla diş hekimine...
    1. Acıtmayacak diyerek gitmeyin..
    2. Zeytinyağının inanılmaz faydaları
    3. Ödeme iyi gelen yiyecek ve içecekler
    4. Parti meclisi toplandı! CHP'de sağ-sol..
    5. Tıpkı parmak izi gibi...
    6. MİT'in yakaladığı 9 teröristten ilk..
    7. Avrupa borsaları yükselişle tamamlandı
    8. Böyle ceza görülmedi! Leipzig'da..
    9. Pizza hamuru nasıl yapılır?
    10. CHP PM sona erdi! Muharrem İnce'nin..
    11. Peygamber Efendimiz çocukları nasıl..
    12. Konya'da korkunç kaza: Ölü ve..
    13. Çocukları ateşe atmayın
    14. Alaca çorba tarifi
    15. "Kombi hırsızlığı" operasyonu: 2..
    16. Çakıl taşı ile paspas nasıl yapılır?
    17. Evlilik çaba ister
    18. Cam eşyalardaki etiketi çıkarmak için..
    19. Mantı Festivali ile 2 ton mantı 10 bin..
    20. DS 3 Crossback: İleri teknolojinin..
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı