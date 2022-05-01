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Yemek Tarifleri Havuç dilim baklava tarifi nasıl yapılır? Havuç dilimi baklava şerbeti nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Havuç dilim baklava tarifi nasıl yapılır? Havuç dilimi baklava şerbeti nasıl yapılır?

Çok pratik ve çıtır çıtır bir baklava. Bu nefis baklavanın tarifini aşağıda paylaşıyoruz. Sevdiklerinizle afiyetle tüketmeniz dileğiyle, afiyet olsun!

Yeniakit Publisher
2022-05-01 13:39:00 - 2022-05-01 13:45:10
Havuç dilim baklava tarifi nasıl yapılır? Havuç dilimi baklava şerbeti nasıl yapılır?

Havuç dilim baklava tarifi

Malzemeler

500 gram baklavalık yufka
250 gram tereyağı ya da margarin
1 su bardağı dövülmüş Antep fıstığı (ceviz ya da fındık)
30 cm çapında yuvarlak cam tepsi

Şerbeti için:
2.5 su bardağı su
2.5 su bardağı toz şeker
1 dilim limon

Havuç dilim baklava tarifi nasıl yapılır?

Şerbet için su, toz şeker ve limonu ocakta kaynatın. Kaynayan şerbetin altını kısıp 15 dakika daha kısık ateşte kaynatıp soğumaya bırakın. Tereyağı eritin. Baklava yufkalarını tepsinin ölçüsünde kesin. Kenar parçaları ayırın. Eritilmiş yağ ile tepsinin tabanını yağlayıp, birer birer aralarına yağ sürerek ilk 5 yufkayı yerleştirin. Üzerine kalan parçaları ara ara yağlayarak parcalar bitene kadar dizmeye devam edin. Üzerine yuvarlak baklava yufkası koyup yağlayın. Fıstığı yayıp yuvarlak parçaların her birinin üzerine yağ sürerek yufkaları bitirin. Baklavayı 16 eşit parçaya kesip kalan yağı üzerine sürün. Fırınınızı 170 derece de ısıtın. En alt kısma yakın olacak şekilde iyice kızarana kadar pişirin. Fırından çıkıp ilk sıcaklığı gidince soğuk şerbeti üzerine döküp dinlendirin.

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