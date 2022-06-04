Havrita, 'köpekperestler'in ayarlarını bozdu! Vahameti gözler önüne seren uygulama çıldırttı
Kamuoyunda "köpekperestler" olarak tabir edilen bazı gruplar, başıboş köpek tehlikesini gözler önüne seren Havrita uygulamasından rahatsız oldu. Sosyal medyada rahatsızlıklarını dile getiren gruplar, Başta Akit olmak üzere haber yapan medya kuruluşlarını da hedef aldı.
yeniakit.com.tr
Başıboş köpek sorununu dile getiren vatandaşlar, "Az insan, bol pati" sloganıyla insana düşmanlık besleyen, çocukların ölümlerini görmezden gelip köpek seviciliği yapan ve kamuoyunda "köpekperestler" olarak tabir edilen bazı gruplar tarafından hedef alınıyor.
Sorunu dile getiren başta Akit ve diğer medya grupları da hedefte
Başıboş köpek sorununu ve tehlikesini gündeme getiren başta Akit olmak üzere medya kuruluşları, "köpekperest" olarak adlandırılan gruplar tarafından hedef alınıyor.
Havrita ayarlarını bozdu
Başıboş Köpek Sorunu Platformu gönüllüleri tarafından hazırlanan Havrita isimli uygulamanın haber olması, bazı kesimleri harekete geçirdi. Havrita isimli uygulamayla Türkiye'deki sorununun büyüklüğünü gözler önüne serilmesi "köpekperestler"in ayarlarını bozdu.
Kayıtlara geçen binlerce olay vahameti gözler önüne serdi
Uygulamanın hayata geçmesinin ardından bini aşkın olay kayıt altına alındı. Henüz yeni yayınlanan bir uygulama olan Havrita'ya bildirilen olayların kısa zaman Türkiye haritasını kaplaması, vahameti gözler önüne serdi.
Çeteleşip saldırıyorlar
Sayısının hızla artmasıyla sokaklarda çeteleşen başıboş köpeklerin saldırdığı vatandaşlar büyük tehlike atlatırken başta çocuklar, kadınlar ve engelliler ölümle ve kalıcı hasarlarla karşı karşıya kalıyor.
Sokaklarda kedi bırakmadılar
Başıboş köpekler, sadece insanlara değil, sokaktaki kedileri de parçalıyor. Kedilerin, sözde "hayvansever" grupların umrunda olmaması dikkat çekiyor.
Başıboş köpekler üzerinden ceplerini dolduruyorlar
Diğer taraftan başıboş köpeklerin sokakta kalmasında ısrar eden bazı dernekler ise bağış toplayarak ceplerini dolduruyor. Mama bağışı toplayan bazı dernek ve platform yöneticilerinin, lüks araçlara bindikleri ve mama rantı üzerinden milyonlar topladıkları ifşa olmuştu.
Yaşam
Sokakları terörize etmeyi hedefleyen "itçiler" içiniz rahatladı mı? Sokak köpekleri 2 günde 2 çocuğa ölümüne saldırdı!
Gündem
Sokakları terörize etmeyi amaçlayan 'itçiler' sonunda başardı! Birçok ülkeden Türkiye için seyahat uyarısı!
Gündem
Bunlar 'hayvansever' değil insanlık düşmanı! Canıyla uğraşan minik Asiye'ye ahlaksızca küfürler savurdular!
Gündem
'Köpek' lobisi sokakları terörize etmeyi başardı! Korkunç saldırı: Çok sayıda köpek 10 yaşındaki çocuğu...
Gündem
Sözde 'hayvansever' özde 'insanlık düşmanı' paylaşımlar! Köpek saldırısından çocuğunu koruyan anneyi hedef aldılar!
Gündem
'İtçiler' sokakları terörize etti, bir çocuğun daha hayatı karardı! Minik Mahra Melin'den kötü haber!
Gündem
Vebali Erdoğan'ın talimatına uymayanlarda! Haykonfed muhtarı engelleyip şikayet etmişti! 'Köpekperestler' çocuğun hayatını kararttı!
Gündem
Muhtarın toplatmasına engel olan validen 'köpek saldırısı' için tuhaf savunma! "Köpekperestler" muhtarı görevden aldıracakmış
Gündem
Maske dernekten, satış şirketten! Akit'in haberiyle ifşa olan Paw Guards paravan dernek kurdu
Gündem
Üniversite kampüsünde başıboş köpek dehşeti! Rektörü şikayet eden Haydar Özkan, yeni bir faciaya sebep oluyordu
Gündem
"Kurban Bayramı'nda Müslümanlar can versin" diyen Haytap'tan ilkokul öğrencilerine 'beyin yıkama' operasyonu
Gündem
Okullara sızan Haytap'tan yeni skandal! Paylaştıkları işkence videosunda küçücük çocuklara ant içirdiler!