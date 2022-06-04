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Gündem Havrita, 'köpekperestler'in ayarlarını bozdu! Vahameti gözler önüne seren uygulama çıldırttı
Gündem

Havrita, 'köpekperestler'in ayarlarını bozdu! Vahameti gözler önüne seren uygulama çıldırttı

Kamuoyunda "köpekperestler" olarak tabir edilen bazı gruplar, başıboş köpek tehlikesini gözler önüne seren Havrita uygulamasından rahatsız oldu. Sosyal medyada rahatsızlıklarını dile getiren gruplar, Başta Akit olmak üzere haber yapan medya kuruluşlarını da hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 22:53:00 -
Havrita, 'köpekperestler'in ayarlarını bozdu! Vahameti gözler önüne seren uygulama çıldırttı

 yeniakit.com.tr 

Başıboş köpek sorununu dile getiren vatandaşlar, "Az insan, bol pati" sloganıyla insana düşmanlık besleyen, çocukların ölümlerini görmezden gelip köpek seviciliği yapan ve kamuoyunda "köpekperestler" olarak tabir edilen bazı gruplar tarafından hedef alınıyor.  

Sorunu dile getiren başta Akit ve diğer medya grupları da hedefte

Başıboş köpek sorununu ve tehlikesini gündeme getiren başta Akit olmak üzere medya kuruluşları, "köpekperest" olarak adlandırılan gruplar tarafından hedef alınıyor. 

Havrita ayarlarını bozdu

Başıboş Köpek Sorunu Platformu gönüllüleri tarafından hazırlanan Havrita isimli uygulamanın haber olması, bazı kesimleri harekete geçirdi. Havrita isimli uygulamayla Türkiye'deki sorununun büyüklüğünü gözler önüne serilmesi "köpekperestler"in ayarlarını bozdu.

Kayıtlara geçen binlerce olay vahameti gözler önüne serdi

Uygulamanın hayata geçmesinin ardından bini aşkın olay kayıt altına alındı. Henüz yeni yayınlanan bir uygulama olan Havrita'ya bildirilen olayların kısa zaman Türkiye haritasını kaplaması, vahameti gözler önüne serdi.

Çeteleşip saldırıyorlar

Sayısının hızla artmasıyla sokaklarda çeteleşen başıboş köpeklerin saldırdığı vatandaşlar büyük tehlike atlatırken başta çocuklar, kadınlar ve engelliler ölümle ve kalıcı hasarlarla karşı karşıya kalıyor.

Sokaklarda kedi bırakmadılar

Başıboş köpekler, sadece insanlara değil, sokaktaki kedileri de parçalıyor. Kedilerin, sözde "hayvansever" grupların umrunda olmaması dikkat çekiyor.

Başıboş köpekler üzerinden ceplerini dolduruyorlar

Diğer taraftan başıboş köpeklerin sokakta kalmasında ısrar eden bazı dernekler ise bağış toplayarak ceplerini dolduruyor. Mama bağışı toplayan bazı dernek ve platform yöneticilerinin, lüks araçlara bindikleri ve mama rantı üzerinden milyonlar topladıkları ifşa olmuştu. 

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Yorumlar

Şeref Kazan

Köpeksever değiller para severler minik patiler diye para toplayanlarmı dersin internetden para kazananlar mı derdin köpekleri kullanarak halt işleyenlermi dersi mama fakrilaları ve satıcılarımı dersin olay sadece duygusal saplantı köpekseverlik masal
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