Havrita, köpek rantçılarının ayarlarını bozdu! Binlerce saldırı kayıt altına alındı, 'köpekperestler' rahatsız oldu
Kamuoyunda "köpekperestler" olarak tabir edilen köpek rantçısı bazı gruplar, başıboş köpek saldırılarını ve çeteleşmelerini kayıt altına alan Havrita uygulamasını hedef almayı sürdürüyor. Sosyal medyada Havrita uygulamasını hedef alan köpekperestler, ölen ve yaralanan yüzlerce çocuğu görmezden gelirken kimlikleri her nedense bulunamayan kişi veya kişilerce düzenlenen münferit olan zehirleme olaylar üzerinden kara propaganda yapıyor.
yeniakit.com.tr
Başıboş köpek sorununu dile getiren ve mağduriyet yaşayan vatandaşlar, başta çocuklar, yaşlılar ve engelliler olmak üzere ölümleri görmezden gelip köpek seviciliği yapan, kendileri de dahil kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen münferit olaylar üzerinden duyar kasan ve kamuoyunda "köpekperestler" olarak tabir edilen köpek rantçısı gruplar tarafından hedef alınıyor.
"Az insan, bol pati" sloganıyla insana düşmanlık besleyen köpekperestler, köpeklerin sokaklarda kalmasında ısrar ederek her gün yeni bir olay yaşanmasına sebebiyet veriyor.
Köpek saldırılarına yönelik farkındalık oluşturan Havrita köpek rantçılarının ayarını bozdu
Başıboş Köpek Sorunu Platformu gönüllüleri tarafından hazırlanan Havrita isimli uygulamanın hayata geçmesinin ardından malum gruplar rahatsız oldu. Havrita isimli uygulamayla Türkiye'deki sorununun büyüklüğünü gözler önüne serilmesi "köpekperestler"in ayarlarını bozdu.
Medyaya yansımayan binlerce olay kayıtlara geçti, vahamet gözler önüne serildi
Öte yandan Uygulamanın hayata geçmesinin ardından binlerce olay kayıt altına alındı. Kurulduğu Mayıs ayından beri bildirilen olaylar, kısa zaman Türkiye haritasını kapladı. Haritadaki olayların sayısı korkunç rakamlara ulaştı.
Başıboş köpek nüfusu 10 yıl sonra 50 milyona ulaşacak
Sayısının hızla artmasıyla 10 milyondan fazla nüfusa ulaşan, uzmanlar tarafından 10 yıl sonra ise 50 milyon nüfusa ulaşacağı tahmin edilen ve sokaklarda çeteleşen başıboş köpeklerin saldırdığı vatandaşlar büyük tehlike atlatırken; başta çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler ölümle ve kalıcı hasarlarla karşı karşıya kalıyor.
Münferit olaylar üzerinden hedef alınıyor
Kimliği hiçbir şekilde tespit edilemeyen kişi veya kişilerce gerçekleştirilen ve sadece sözde 'hayvanseverler' tarafından tespit edilen köpek zehirlemeleri üzerinden algı operasyonu yapan köpekperest gruplar, sosyal farkındalık kazandıran ve başıboş köpek saldırılarıyla ilgili vahameti gözler önüne seren Havrita'nın kapatılmasını talep ediyor.
Mama parası isteyen gruplar, Havrita'daki köpek saldırılarından rahatsız
Mama dilenciliği yapan gruplar, mama parası isterken konum bildirmesini sorun yapmayan malum grupların, Havrita uygulamasındaki saldırıların konumundan rahatsız olması ve mağdur olan vatandaşları hedef alması manidar karşılanıyor.
Başıboş köpekler üzerinden milyonlarca lira topluyorlar
Diğer taraftan başıboş köpeklerin sokakta kalmasında ısrar eden bazı dernekler ise bağış toplayarak ceplerini dolduruyor.
Mama bağışı toplayan bazı dernek ve platform yöneticilerinin, lüks araçlara bindikleri ve mama rantı üzerinden milyonlar topladıkları ifşa olmuştu.
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