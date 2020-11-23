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Ekonomi HAVELSAN yeni tip denizaltıların “kalbini” tamamladı
Ekonomi

HAVELSAN yeni tip denizaltıların “kalbini” tamamladı

HAVELSAN, 6’ncı ve son denizaltıya ait Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi’nin (DBDS) üretimlerini de tamamlayıp, fabrika kabul testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:37:00 -
HAVELSAN yeni tip denizaltıların “kalbini” tamamladı

Denizaltı gemisindeki zorlu çevre koşullarında kullanılacağı için uzun ve kapsamlı dayanıklılık testlerine tabi tutulan DBDS, tüm bu süreçlerden başarıyla geçti. DBDS, Türkiye’nin en önemli savunma projelerinden biri olan Yeni Tip Denizaltı Projesi için HAVELSAN tarafından gerçekleştirilen 3 proje paketinden birini oluşturuyor. DBDS Projesi, biri karaya konuşlu test ortamında, 6’sı denizaltılarda olmak üzere toplam 7 set sistem üretimini kapsıyor. HAVELSAN, denizaltı projesine, Savaş Yönetim Sistemi kapsamında 9 iş paketi ve Mk.48 torpido entegrasyonu ile de yerli katkı sağlıyor. Denizaltılar tamamlandığında Savaş Yönetim, Bilgi Dağıtım ve Torpido Atış Kontrol sistemleri gibi kritik bileşenlerde HAVELSAN mühendislerinin imzası olacak.

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