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Gündem HAVELSAN üretti! Zorlu görevlere böyle hazırlanıyorlar
Gündem

HAVELSAN üretti! Zorlu görevlere böyle hazırlanıyorlar

ATAK helikopteri pilotları, en zorlu senaryolara HAVELSAN tarafından yerli imkanlarla üretilen ATAKSİM simülatörü ile hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 14:58:00 -
HAVELSAN üretti! Zorlu görevlere böyle hazırlanıyorlar

HAVELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ve yüzde 80'i yerli olarak üretilen tam görev simülatörü ATAKSİM, 2019'dan bu yana Kara Havacılık Komutanlığı tarafından kullanılıyor.

Simülatör, 6 eksenli hareketiyle bir ATAK helikopterinin gerçekte yapabildiği tüm hareketleri simüle edebiliyor. Bu yüzden pilotların burada aldığı eğitimler gerçek uçuş saati yerine geçiyor.

Pilotlar ATAKSİM'de her türlü senaryoya göre eğitim alıyor. Acil durum, kötü hava koşulları, gece uçuşu ve hava harbi gibi durumlar, gerçek harita ve arazilerde bire bir uygun simüle edilebiliyor.

Eğitim maliyeti 7'de 1 oranında düşüyor

TRT Haber'in haberine göre, simülatör sayesinde eğitimler gerçek helikoptere ihtiyaç duyulmadan yapılıyor. Böylece mühimmat hariç eğitim maliyeti 7'de 1 oranında düşüyor.

Milli mühimmatın da yer aldığı simülatörde, sanal mühimmatın kullanılması maliyeti de oldukça düşürüyor.

Eğitmenler de uçuşları kontrol odasından takip edebiliyor. Tüm uçuş kayıt altına alınıyor ve böylece sonrasında üzerinde değerlendirme yapma imkanı bulunuyor.

Eğitimi başarıyla tamamlayan pilotlar, ATAK'ların çelik pervanelerini bu kez gökyüzünde döndürüyor.

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