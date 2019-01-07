Havayolunu geçen yıl 210 milyon yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’de geçen yılın sonu itibarıyla havayolunu kullanan yolcu sayısının, direkt transit yolcular dahil, bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artarak 210 milyon 189 bin 945’e ulaştığını söyledi. Bakan Turhan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2018 yılına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

141 bin uçağa hizmet verildi

Geçen yılın aralık ayında, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 62 bin 128, dış hatlarda ise 40 bin 978 olduğunu belirten Turhan, aynı ayda üst geçiş trafiğinin de 38 bin 603 olarak gerçekleştiğini söyledi. Turhan, aralıkta havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle 141 bin 709’a ulaştığına işaret ederek, “Bu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 7 milyon 989 bin 298, dış hat yolcu trafiği ise 5 milyon 519 bin 748 oldu. Böylece aralıkta direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 13 milyon 527 bin 265 oldu” dedi.

Önceki yıla göre yüzde 8.6 arttı

Türkiye geneli havalimanlarının iç hat yolcu trafiğinin 112 milyon 758 bin 617, dış hat yolcu trafiğinin ise 97 milyon 231 bin 289 olduğunu belirten Turhan, “2018’de direkt transit yolcular da dahil edildiğinde hava yolunu kullanan toplam yolcu sayısı, geçen yıla göre yüzde 8,6 artışla 210 milyon 189 bin 945 oldu” açıklamasında bulundu.

İstanbul Havalimanı uçak ve yolcu istatistikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018’de hizmete sunulan İstanbul Havalimanı’nda tarifeli seferlerin 31 Ekim 2018’de başladığını anımsatan Cahit Turhan, 31 Ekim-31 Aralık 2018’de iç hatlarda 487 uçakla 65 bin 124 yolcu trafiğinin, dış hatlarda ise 231 uçakla 30 bin 206 yolcu trafiğinin gerçekleştiğini söyledi. Turhan, tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı’nda, söz konusu dönemde toplam 718 uçak trafiğiyle 95 bin 330 yolcuya hizmet verildiğini, günümüze kadar havalimanını kullanan yolcu sayısının 111 bin 371’e ulaştığını kaydetti.