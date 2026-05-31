Havaya açılan ateş sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir kişinin pencereden havaya ateş açması faciaya yol açtı. Seken kurşunun başına isabet ettiği bir kişi ağır yaralanırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu’da dikkatsizce açılan ateş az daha can kaybına neden oluyordu. Cide ilçesine bağlı Ağaçbükü köyünde yaşanan olayda, evinin penceresinden tabancayla havaya ateş açtığı belirtilen kişinin silahından çıkan kurşun, bina duvarından sekerek yoldan geçen bir kişiye isabet etti.
İddiaya göre K.Ö. adlı şahsın ateşlediği tabancadan çıkan mermi, sekmesinin ardından yoldan geçen 45 yaşındaki M.D.’nin kafasına isabet etti. Olayın ardından çevrede büyük panik yaşandı.
Ağaçbükü köyünde evinin penceresinden tabancayla havaya ateş açan K.Ö'nün (59) silahından çıkan kurşun, bina duvarından sekerek yoldan geçen M.D'nin (45) kafasına isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.D. ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri K.Ö. ile tabancanın sahibi olduğu belirlenen N.T'yi (55) gözaltına aldı.