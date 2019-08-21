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Havası en temiz il: Ardahan

Dünya Sağlık Örgütü Havası en temiz il 1900 metre rakımlı Ardahan olduğu belirtildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:48
Havası en temiz il: Ardahan

Dünya Sağlık Örgütü Havası en temiz il 1900 metre rakımlı Ardahan olduğu belirtildi.


Türk Hava Hakkı Platformu’nun raporuna göre Türkiye’de uluslararası standartlar açısından en kirli havaya sahip il Doğu Anadolu’da denizden yüksekliği 890 metredeki Iğdır olarak açıklanırken, en temiz il ise 1900 metre rakımlı Ardahan olduğu belirtildi. Ardahan’ın tarihte de bölgenin en temiz havaya sahip yerleşim yeri olduğu ifade edilirken, Doğu’nun Çukurova’sı olarak bilinen Iğdır’da kirliliğin sebebi ise kalitesiz kömür ve hava sirkülasyonunun az olması olarak göstertildi.


Temiz Hava Hakkı Platformu’nun raporuna göre 2018’de Türkiye’deki 81 ilin 56’sı uluslararası standartlar açısından kirli hava soludu. Hava kalitesi en kötü şehirler Kahramanmaraş, Iğdır ve Mersin olurken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine göre tek temiz havalı il ise Ardahan.


Temiz Hava Hakkı Platformu’nun raporunu değerlendiren Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Bu bizim için büyük bir şans. Bizler bunu biliyorduk. DSÖ’nün verileri, Türk TORAKS Derneği’nin ilan ettiği veriler bunu belgelemiş oldu. İlimizde kademeli olarak doğalgaza geçiyoruz. Kışın uzun oluşu sebebiyle doğalgaz haricinde kömürde kullanıyor ama 1-2 sene içerisinde tamamen doğalgaza geçeceğiz. Kent içi ağaçlandırma çalışmalarına hız vereceğiz. Mümkünse Fabrika bacalarına, kimyasallara ve kimyasal gübre kullanımına da izin vermemeye çalışıyoruz. Artık gelecek sağlık beslenmede. Bizim tüm yiyeceklerimiz organiktir. Ardahan bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasında üzerinden uçak dahi geçmeyen, kimyasal salgının ve kimyasal gübrenin, kimyasal beslenmenin, kimyasal üretimin olmadığı tek kenttir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:48
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