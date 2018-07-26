0553 313 94 23

Havaş küresel pazarda Turquality’le büyüyecek

Türkiye’nin batısından doğusuna 26 havalimanında faaliyet gösteren ve bu yıl 85’inci kuruluş yılını kutlayan Havaş, Turquality Destek Programı’na alınmaya hak kazandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 09:41
Havaş küresel pazarda Turquality’le büyüyecek

Havaş, destek programıyla, sektördeki deneyimi ve farklı coğrafyalara adaptasyon kabiliyetini, ek yatırımlarla da geliştirerek küresel pazardaki büyümesini daha etkin şekilde sürdürecek. Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, “Sektörde köklü bir geçmişe sahip olan şirketimizin, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı Turquality kapsamına alınmasından mutluluk duyuyoruz. Turquality markası olmamızla birlikte, küresel pazardaki büyüme ve bir dünya markası olma hedeflerimiz doğrultusunda daha güçlü şekilde ilerleyeceğiz. Sürdürülebilir ve kârlı büyüme odaklı yatırımlarımızla yurt dışında yeni havalimanlarına hizmetimizi ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 09:41
  1. Havaş
  2. havaalanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolara 5 TL oyunu
    1. Dolara 5 TL oyunu
    2. SSK Bağ Kur Emekli Sandığı zam..
    3. Sinüzitte bitkisel tedavi yöntemleri..
    4. Hulusi Akar açıkladı: Jandarma Uzman..
    5. Kamuda tasarruf dönemi
    6. Göz kararması neden olur?
    7. Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'nu fena..
    8. Jandarma uzman erbaş başvuru formu 2018
    9. İHA ve SİHA’ların etkinliği kuzgun ile..
    10. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    11. Lise nakil işlemleri boş kontenjan ve..
    12. Eski belediye başkanı FETÖ'den..
    13. İSO’dan bankalara faiz sitemi
    14. Akit ipliklerini pazara çıkarınca..
    15. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    16. LGS lise nakil işlemleri ne zaman..
    17. 2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH..
    18. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    19. Millet Bahçelerinde mangal yakmak..
    20. BRİSA’ya birincilik
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman