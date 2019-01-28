Havalimanlarında bir ilk! Artık parayı da koklayacaklar

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Ülke genelinde çok sayıda noktada 2018'de yapılan inceleme ve operasyonlar sonucunda 5 bin 664 kaçakçılık olayı tespit edildi.

Uyuşturucudan akaryakıta, kaçak sigaradan elektronik eşyaya çok sayıda alandaki kaçakçılık faaliyetlerinin piyasa değeri ise 3 milyar lira olarak ifade edildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; kaçakçılık olaylarının takibi ve tespiti için insan kaynakları alt yapısında büyük ilerlemeler kaydedildi. Teknolojik tarafta ise havalimanlarında şüpheli bagajlar tomografi cihazıyla kontrol edilip, kuryelerin midesinde götürmeye çalıştığı uyuşturucular ise yutucu tespit sistemi ile ortaya çıkarılırken, gümrüklerde araç, konteyner, bagaj ve kargo tarama sistemleri denetimlerde insan müdahalesini en aza indiriyor.

48 ton uyuşturucu, 5,7 milyon paket kaçak sigara

Yapılan incelemelerde 2018'de 48 ton uyuşturucu madde, 15,7 milyon paket kaçak sigara ve 11 ton akaryakıtın yanı sıra 134 milyon liralık elektronik eşya, 148 milyon liralık gıda maddesi ve 162 milyon lira değerinde makine ve aksamı ele geçirildi.

Kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sadece nitelikli personel ve teknolojik alt yapı da kullanılmadı. Aldıkları eğitim ve koku duyuları ile neredeyse fire vermeden görev yapan dedektör köpekler de kaçakçılara göz açtırmadı.

Nakit dedektör köpekleri çalışmaya başladı

Sadece uyuşturucu, akaryakıt, elektronik eşya değil ülkeye sokulmaya veya çıkarılmaya çalışılan kayıt dışı paralara yönelik de sıkı denetimler yapıldı. İşin bu tarafından ise bir ilk gerçekleştirildi.

Havalimanlarında ilk defa nakit dedektör köpekleri çalışmaya başladı. Yanında belli bir oranın üzerinde para taşıyan yolcular özel eğitimli nakit dedektör köpekleri tarafından tespit ediliyor.

En yüksek para miktarı 10 bin euro

Yurtdışından Türkiye'ye hem karayolu hem de havayolu ile gelirken yolcuların Üzerlerinde taşıyabilecekleri en yüksek para miktarı 10 bin Euro.

Türk parasında sınır 25.000 TL

Türkiye'den yurtdışına çıkarılabilecek para ve döviz miktarında da belli bir sınır bulunuyor. Yurtdışı çıkışlarında; Türk parasında sınır 25.000 TL, dövizde ise 10.000 Euro.

Bildirmeyene ceza

Ülkeye giriş ve çıkışlarda yolcu yanında taşınabilecek parada sınırın aşılması halinde Nakit Beyan Formu ile gümrük idaresine beyan edilmesi zorunlu tutuluyor. Bildirilmediği taktirde ise ceza uygulanıyor.

Söz konusu para gümrük idaresince muhafaza altına alınıp ve durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildiriliyor. Ayrıca, gümrük idarelerince, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur.

Sınırın altındaki tutarlar idareye beyan edilmeden transfer edilebiliyor.