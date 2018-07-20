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Havalimanında rezalet! Sarhoş kadın turist çırılçıplak soyundu ve...

Atatürk Havalimanı'nda dün yaşanan iğrenç olayda, sarhoş olduğu belirtilen ahlaksız bir kadın turist, çırılçıplak soyundu. Hayasız kadın turist, kendisine müdahale ederek ceketiyle üzerini örtmeye çalışan erkek görevliyi de rezilce taciz etti.

20 Temmuz 2018 Cuma 12:30
Havalimanında rezalet! Sarhoş kadın turist çırılçıplak soyundu ve...

Atatürk Havalimanı’nda dün rezil bir olay yaşandı. Alkolün etkisiyle kendinden geçen ahlaksız kadın turist, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katı'ndaki 206-207 numaralı kapıların bulunduğu alandaki bir tuvalette çırılçıplak soyunarak yolcu salonuna çıktı.

Airport Haber’de yer alan haberin videosunda, çıplak halde terminal içerisinde dolaşan kadına havalimanı personeli müdahale etti. Görüntüde, alkollü olduğu belli olan kadının ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenirken bir çalışan ceketiyle kadının üzerini örtmeye çalıştı. Bu sırada kadın, personeli eliyle taciz etti.

Bir süre havalimanı içerisinde çıplak şekilde dolaşan kadın daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 12:30
  1. havalimanında soyundu
  2. ahlaksız turist

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