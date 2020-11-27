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Gündem Havalimanında ilginç olay: Cezayı yiyince, Türkçe konuşmaya başladı
Gündem

Havalimanında ilginç olay: Cezayı yiyince, Türkçe konuşmaya başladı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 20:34:00 - 2020-11-27 23:37:12

Koronavirüsle mücadelede artan vaka sayılarının ardından denetimler sıklaştırdı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüsle mücadele kapsamında maske denetimi yapıldı. Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmesi (İSG) ve Sabiha Gökçen Havalimanı Özel Güvenlik ekipleri katıldı.

Ekipler, yolculara ve havalimanı personellerine maske ve mesafe konusunda uyarılarında bulundu. Denetimler sırasında ekipler, bir yolcunun defalarca uyarılara rağmen maske takmadığını tespit etti. Polis ekiplerinin yanına geldiğini gören Pakistan uyruklu yolcu Wahab ALI(26) ekiplere önce Türkçe bilmediğini söyledi ancak Ali, maske cezası yedikten sonra ekiplerle Türkçe konuşmaya başladı. Wahab Ali kendisini şöyle savundu: “Su içiyordum. Bana kimse bir şey söylemedi."

Sabiha Gökçen Havalimanında maske denetimlerinin devam edeceği öğrenilirken bugün gerçekleştirilen denetimde biri yolcu olmak üzere 2 kişiye para cezası kesildi.

 

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Yorumlar

Artist

Artist 
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Ulvi

Ceza çok öğretici olmuş.30 SANİYEDE TÜRKÇE ÖĞRENMİŞ.
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