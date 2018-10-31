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Havale parasının gelmediğini görünce banka şube müdürünü bıçakladı!

Sivas'ın Ulaş ilçesinde M.K., havale parasının gelmediğini görünce sinirlendi, banka şube müdürünü bıçaklayarak yaraladı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:00
Havale parasının gelmediğini görünce banka şube müdürünü bıçakladı!

Alınan bilgiye göre, banka müşterisi M.K, hesabına gelecek havaleyi sormak üzere ilçedeki bir bankanın şubesine gitti.

Banka görevlilerinin havalenin gelmediğini söylemesine rağmen ikna olmayan M.K. ile konuyu görüşmek üzere bankanın şube müdürü H.K. (39) geldi.

Sırtından bıçakladı

M.K, bilgisayardan havaleyi sorgulamak üzere işlem yaptığı sırada H.K'yi sırtından bıçakladı.

Ulaş İlçe Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaralı H.K, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Göğüs Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alınan H.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

M.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:00
  1. Banka
  2. bıçaklama
  3. sivas

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