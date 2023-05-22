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Gündem Havaların ısınmasıyla Türkiye'de kabus başladı! Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi can aldı
Gündem

Havaların ısınmasıyla Türkiye'de kabus başladı! Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi can aldı

Yeniakit Publisher
2023-05-22 13:13:00 -
Havaların ısınmasıyla Türkiye'de kabus başladı! Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi can aldı

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şarkışla ilçesi Küçükyüreğil köyünde yaşayan İ.B'ye (36) kene yapıştı.

Rahatsızlanan İ.B, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İ.B, yaşam mücadelesini kaybetti.

İ.B'nin cenazesi köyünde t​​​​​​​oprağa verilecek.
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