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Sağlık Havaların ısınmasıyla birlikte ölümcül tehlike yeniden hortladı!
Sağlık

Havaların ısınmasıyla birlikte ölümcül tehlike yeniden hortladı!

Yeniakit Publisher
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Havaların ısınmasıyla birlikte ölümcül tehlike yeniden hortladı!

Yaz aylarının gelmesiyle piknik alanları, bağ, bahçe ve meralar sinsi bir tehlikenin istilasına uğradı. İnsan ve hayvan sağlığını tehdit eden kene vakalarında patlama yaşanırken, parazitlerin bulaştırdığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ölümcül hastalıklar yeniden kabus gibi çöktü.

Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış yaşanırken, uzmanlar özellikle kırsal ve yeşil alanlarda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Kenelerin dünya genelinde 200'den fazla hastalık etkenini taşıyabildiği ve çeşitli hastalıklara yol açabildiği vurgulandı.

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, kene kaynaklı hastalıklara karşı vatandaşları uyardı. Bostancı, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte artan kene vakalarına karşı bilinçli hareket edilmesi ve bilimsel yöntemlerle mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Konuya ilişkin açıklama yapan Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, "Havaların ısınmasıyla birlikte ülkemizin birçok bölgesinde kene vakalarında artış yaşanmaktadır. Özellikle bahar ve yaz aylarında daha sık karşılaşılan keneler insan ve hayvan sağlığını tehdit eden çeşitli hastalıkların taşınmasında rol oynayabilmektedir. Bu nedenle kene kaynaklı hastalıklarla mücadelede doğru bilgiye dayalı hareket edilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

"Keneler dünya genelinde 200'den fazla hastalık etkenine vektörlük yapıyor"

Keneler, yaşamlarını sürdürebilmek için kan emmek zorunda olan ektoparazitler olduğunu söyleyen Bostancı, "Kan emme sırasında birçok hastalık etkenini taşıyabilmekte ve bulaştırabilmektedirler. Bilimsel çalışmalar, kenelerin dünya genelinde 200'den fazla hastalık etkenine vektörlük yaptığını göstermektedir. Ülkemizde en çok bilinen kene kaynaklı hastalıklardan biri ise Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'dir. Keneler genellikle otluk, çalılık ve mera alanlarında bulunur, uygun bir konakçıyla temas ettiklerinde tutunurlar. Bu nedenle kırsal alanlarda, piknik bölgelerinde ve yüksek ot bulunan alanlarda daha dikkatli olunmalıdır" diye konuştu.

"Kontrolsüz hayvan ilaçları parazit mücadelesini zorlaştırıyor"

Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysilerin giyilmesi gerektiğini ifade eden Bostancı, "Pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Evcil hayvanların dış parazit mücadelelerini düzenli olarak yaptırmaları son derece önemlidir. Son yıllarda internet ortamında kontrolsüz şekilde pazarlanan, kaynağı ve etkinliği belli olmayan hayvan ilaçları, parazit mücadelesinde önemli sorun haline gelmiştir. Bu tür ürünlerin kullanımı hem beklenen korumayı sağlamamakta hem de hayvanımıza zarar vermektedir" şeklinde konuştu.

"Kene yapışırsa doktora başvurun"

Vücuda tutunan kene görüldüğünde sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini hatırlatan Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, "Ateş, halsizlik, kas ağrıları ve benzeri belirtiler ortaya çıkarsa vakit kaybetmeden tıbbi değerlendirme yapılmalıdır. Kene popülasyonunun kontrolünde mera yönetimi, ot temizliği ve çevresel düzenlemeler gibi fiziksel önlemler önem taşımaktadır. Bununla birlikte bilinçsiz ve yaygın kimyasal uygulamaların ekolojik dengeye zarar verebileceği unutulmamalıdır. Mücadele yöntemleri bilimsel esaslara göre planlanmalı ve uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

 

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