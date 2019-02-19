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Havaların ısınması pazarda fiyatları düşürdü

Denizli’de pazar esnafı havaların ısınmasıyla ürünlerdeki fiyatların düştüğünü söyledi.

19 Şubat 2019 Salı 16:33
Havaların ısınması pazarda fiyatları düşürdü

Denizli’de pazar esnafı havaların ısınmasıyla ürünlerdeki fiyatların düştüğünü söyledi. Pazarda domates 2,5 TL, patlıcan 4 TL, salatalık 7 TL, patates ve soğan 5 TL’den satışa sunuldu.


Son günlerde havaların ısınmaya başlaması pazardaki ürünlerin fiyatlarını da etkiledi. Denizli’de pazar esnafı, ürünlerin fiyatlarının sıcaklığa bağlı olarak düştüğünü belirtti. Pamukkale ilçesi Kayalar Mahallesinde kurulan halk pazarında domates 2,5 TL, patlıcan 4 TL, kabak 5 TL, portakal 2 TL, limon 2 TL, biber 5 TL, salatalık 7 TL, patates ve soğan 5 TL’den satışa sunuldu.Pazar esnafı ürünlerin fiyatlarındaki dalgalanmaların hava şartlarından kaynaklandığını belirtirken, vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından dert yandı.



“Fiyatlar daha da düşecek”


Fiyatların düştüğünü aktaran esnaf Vedat Şengül, havaların düzelmesiyle fiyatların daha düşeceğini ifade ederek, “Fiyatlar havalar düzeldiği için düştü. Havalar düzeldikçe ileriki günlerde bu fiyatlar daha da düşecek. Bu şekilde devam edecek, vatandaş da ucuza ürün alacak. Fiyatların yükselip düşmesi hava şartlarına bağlıdır. Masraflar ağır, domatesin bunun altına düşeceğini sanmıyoruz” dedi.



“Alanlar 3-4 TL’lik alıyor”


Ahmet Öz isimli esnaf ise, az bulunan ürünlerin fiyatlarının hala yüksek olduğunu belirterek, “Hava sıcak olduğu için domatesler düştü ancak patlıcan ve salatalık gibi ürünler az bulunduğu için hala yüksek. Halk şuan memnun. Domates 3 TL, en güzeli 5 TL. Salatalık az bulunduğu için yüksek, 7 TL. Biberler 10 TL, şu zamana göre normal. Alanlar 3-4 TL’lik alıyor” diye konuştu.


Emine Doğan isimli vatandaş ise, Fiyatların yüksek olduğunu ve pazardan çok fazla ürün alamadığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:33
  1. doğa

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