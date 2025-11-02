Havalar soğuyor, virüs güçleniyor! İşte gripten korunmanın 3 yolu

Soğuyan hava ve kalabalık ortamlar, grip virüsünün en kolay yayıldığı dönemler yeniden başladı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Azize Yetişgen, influenza virüsünün özellikle A ve B tiplerinin insanlarda hastalık oluşturduğunu belirtti. A tipinin sık mutasyon geçirdiğini ve bu nedenle her yıl tekrar ortaya çıkabildiğini kaydeden Yetişken, havaların soğumasıyla birlikte solunum yoluyla bulaşan hastalıkların arttığını söyledi.

“Eylül ayıyla aşı sezonu başlıyor”

Grip aşısı ile ilgili de bilgi veren Yetişgen, "Dünya Sağlık Örgütü her yıl dolaşımda olan virüs tiplerini takip edip bir sonraki yıl için aşı hazırlıyor. Türkiye'de ise Eylül ayından itibaren grip aşısı sezonu başlıyor ve amacımız insanları korumak" dedi.

Grip belirtilerine de değinen Yetişgen boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, öksürük ve balgamın sık görülen semptomlar olduğunu ifade etti.

Yetişgen korunma yollarıyla ilgili olarak da, "Ellerimizi sık sık yıkamalı kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmalı düzenli uyumalı ve dengeli beslenmeliyiz. Grip olduğumuzda ise diğer insanlardan uzak durmalı izolasyon kurallarına uymalı ve maske kullanmalıyız. Maske, solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlara karşı yaklaşık yüzde 70 koruyuculuk sağlıyor" diye konuştu.

Dr. Yetişgen son olarak vatandaşların hem kişisel hijyene dikkat etmeleri hem de grip aşısı ile korunma sağlamalarının önemine dikkat çekti.