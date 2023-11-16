Havalar soğudu bu özellik işinize yarayacak! Bu yöntem evinizi sıcacık yapacak

Kış mevsiminde neredeyse herkes doğal gaz faturasını düşürecek yöntemler aramaya başladı. Özellikle balkon ve pencerelerden gelen soğuklar evin ısısını olumsuz etkiliyor. İşte, ısı tasarrufu sağlayacak o yöntem...

Kış aylarında kalın perdeler kullanmak bir nebze de olsa soğuk havayı kesiyor. Özellikle kış aylarında kalın perde kullanımı önemlidir.

Kapı ve pencere kenarlarına yaptırılan bantlar da önemlidir. Yapışkan bantlar soğuk havanın içeriye girmesini önler.

Sürgülü kapılarda özelikle balkon kapılarında macun kullanımı kritiktir. Macunlar sürekli değiştirilmelidir.

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Öte yandan pencere PVC pencerelerde mevsime göre pencere ayarı bulunmaktadır. Kış aylarında daha sıkı, yaz aylarında daha serbest biçimde PVC lastiklerinin sıkılıkları ayarlanabilir.

Kış aylarında sürgülü kapıların yalıtımı için plastik bir pencere kiti alarak soğuk havayı dışarıda tutabilirsiniz.

Kaynak: Yeniçağ