Havalar ne zaman ısınacak?

Ülkeyi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası gelecek haftanın başına kadar devam edeceği görülüyor. Yağışlar devam ederken hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında seyrini gösterecek.

Soğuk ve yağışlı geçen bu haftalarda bahar günleri, kış havasında başladı. Yurdun bazı bölgelerinde nisan ayında kar örtüsü oluşurken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece altına indi.

Gelecek haftanın ortasından itibaren soğuk ve yağışlı hava, yurdu terk edecek. Yerini parçalı bulutlu havalara bırakırken yağışlar, doğuya doğru ilerleyecek.

Yağmur ve kar etkisi ne zaman bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı değelendirmede, Ülkenin geneli parçalı ve çok bulutlu olduğu; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtildi. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda gök gürültülü sağanak ile birlikte yerel dolu yağışı, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, öğle saatlerine kadar Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Samsun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Rakımı 400 m ve üzeri) ile Amasya ve Çorum çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiği açıklandı. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği de tahmin ediliyor.