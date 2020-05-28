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Aktüel

Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

Malatya’da bir apartmanın havalandırma boşluğuna sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 17:03:32 -
Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

Malatya’da bir apartmanın havalandırma boşluğuna sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.


Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesini duyan Ömer Fahrettin Yalman durumu babasına haber verdi. Havalandırma boşluğuna sıkışan kediyi kurtarmak için uğraşan apartman sakinleri başarısız olunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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