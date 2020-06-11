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Aktüel

Havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 21:32:17 -
Havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evin banyo havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karaçulha Mahallesi Baraj Caddesi’nde yaşayan kişi, evinin banyo havalandırmasından kedi yavrusu sesi gelmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki boşluğa düşen 2 kedi yavrusu, ekipler tarafından güçlükle kurtarıldı.

Kediler ev sahibine teslim edildi.

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