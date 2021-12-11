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Ekonomi 'Havaic-i asliye'ye uygundur' dedi! Ayasofya'nın eski imamı asgari ücret için rakamı verdi
Ekonomi

'Havaic-i asliye'ye uygundur' dedi! Ayasofya'nın eski imamı asgari ücret için rakamı verdi

Ayasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın'dan asgari ücrete ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Asgari ücretin en az 4000 TL olması gerektiğini belirten Boynukalın, bu rakam ve üstünün 'havaic-i asliye'ye uygun olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 12:03:00 -
'Havaic-i asliye'ye uygundur' dedi! Ayasofya'nın eski imamı asgari ücret için rakamı verdi

Asgari ücret çalışmalarında son viraja girildi. Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret pazartesi günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı 4. toplantısı sonrası netleşecek. Günlerdir merakla beklenen asgari ücret rakamı için Ayasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"4000 TL veya üzeri olması gerekir"

Boynukalın asgari ücret rakamına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Asgari ücrete ilişkin rakam veren Boynukalın, "Asgari ücretin 4000 tl veya üzeri olması temennimiz ve duamız. Çalışan insanımızın asli/temel ihtiyaçlarını (fıkıh diliyle "havaic-i asliye"sini) karşılayacak bir miktarın asgari ücret olması hedeflenmelidir. Çalışan, üreten, hak ve hukuka riayet eden bir toplum olmamız duasıyla." ifadelerini kullandı.


İşte boynukalın'ın o paylaşımı;

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Yorumlar

Metin

Hocanın burnunu sokmadığı bir bu kalmıştı
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ANLAMAZSIN

GEL ZINDIK YOBAZ BU GÜNE GEL EKONOMİ SAFSATAYLA İŞLEMİYOR ŞEREFSİZ YOBAZ ÇİZMEYİDE AŞMA HER BOKTAN ANLAMAZSIN MAYDANOZ OLMA
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