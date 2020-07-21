Havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralanan itfaiye eri 30 dikişe rağmen göreve devam ediyor

3 Temmuz günü Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçağlıca mevki'inde bulunan havai fişek fabrikasının patlamasında bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralıları kurtarmak için seferber olan itfaiye erleri adeta mahşer alanına dönen patlama alanında gece gündüz demeden canlarını hiçe sayarak cansiperane çalışmışlardı. Patlamaya soğukkanlılıkla müdahale eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürmeye çalışırken diğer yandan da patlamada mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışarak kahramanlıklarını bir kez daha yinelediler.

Patlama olduğu esnada kolundan yaralanan ve koluna 30 dikiş atıldıktan sonra patlama alanına gelerek çalışmaya devam eden Sakarya Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı K9 Köpekli Arama Birim Amiri ve itfaiye eri Murat Akbaş ise mahşer alanına dönen bölgede yaşanan o dehşet anlarını anlattı. Patlamanın bildirilmesi üzerine olay yerine doğru yola çıktıklarını belirten Akbaş, olay yerine gittiğinde her yere adeta yağmur gibi patlayıcı parçalarının yağdığını, içeride yaralıların olduğunu ve bu kapsamda hiç düşünmeden yaralıların yardımına koştuklarını kaydetti. Müdahale ettikleri alanda kurtarılmayı bekleyen yaralıların çaresizce bakışlarını gören itfaiye erleri, hayatlarını ortaya koyup bölgede en ön sırada çalışmalarını yürüterek cesaret ve fedakarlık örneği gösterdiler.

30 dikişle göreve devam etti

Kolundan yaralandıktan sonra hastanede tedavi altına alınan itfaiye eri Murat Akbaş'ın koluna 30 dikiş atıldı. Akbaş tedavi altındayken bile aklının patlama alanında cansiperane çalışan ve ailesinden ayırt etmediği arkadaşlarında olduğunu vurgulayarak, hastanede 'ağrın mı var? Neden ağlıyorsun?' sorusuna, 'Ağrım yok. Arkadaşlarım orada iken benim bir el yüzünden burada olmam benim zoruma gidiyor' diye cevap verdiğini ve o an oradaki herkesin duygulandığını söyledi. Patlama bölgesinde bulunan arkadaşlarının yanına gidebilmek için 30 dikişi ve ağrılarını hiçe sayan Akbaş, arama kurtarma köpeklerinin eğitmeni olduğunu kendisinin başlarında olmadan köpeklerin göreve çıkmayacaklarını doktorlara belirterek önlemler kapsamında izin alıp bölgeye giderek, çalışmalarını sürdürdü.

Akbaş, patlama sonrası yaşananları anlattı.