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Yaşam Havadan görüntülendi! İki depremin ardından Kahramanmaraş'ın son hali
Yaşam

Havadan görüntülendi! İki depremin ardından Kahramanmaraş'ın son hali

7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin etkilediği Kahramanmaraş'ın son hali havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 13:47:00 -
Havadan görüntülendi! İki depremin ardından Kahramanmaraş'ın son hali

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’taki son durum havadan ve yerden görüntülendi.

6 Şubat günü meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’taki görüntüler duygulandırdı. Depremde birçok bina enkaza dönerken, bazı mahallelerde de duvarı yıkılan evlerin içerisindeki süslemeler ve ev sahiplerinin evden çıkmadan önce bıraktıkları odaları görüntülere yansıdı. Görüntülerde bazı sokaklarda tamamen yıkılan evler yer alırken, Kahramanmaraş Kalesi ve çevresindeki tarihi mahalleler de havadan görüntülendi.

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