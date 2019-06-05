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Havadaki yolcu sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı yılın ilk 5 ayında 74 milyon 205 bin 556' ulaştı. Yeni açılan İstanbul Havalimanı'nda bu dönemde 9 milyon 958 bin 587 yolcuya hizmet verildi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:25
Havadaki yolcu sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı yılın ilk 5 ayında 74 milyon 205 bin 556 oldu - İstanbul Havalimanı'nda bu dönemde 9 milyon 958 bin 587 yolcuya hizmet verildi.

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı ocak-mayıs döneminde 74 milyon 205 bin 556'yı buldu. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, mayıs ayı ve yılın ilk 5 ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Uçak trafiği 173 bin 289

Buna göre, mayısta havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 72 bin 283, dış hatlarda 62 bin 946 olarak gerçekleşti. Aynı ayda üst geçiş trafiği 38 bin 60 oldu. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler dahil 173 bin 289'a ulaştı.

Mayıs ayında Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 7 milyon 736 bin 837, dış hat yolcu trafiği 9 milyon 286 bin 449 oldu. Direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 17 milyon 46 bin 148 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği mayıs ayı itibarıyla iç hatlarda 54 bin 467 tona, dış hatlarda 173 bin 856 tona, toplamda ise 228 bin 323 tona ulaştı.

Uçak trafiği 752 bin 755'e çıktı

Ocak-mayıs döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 329 bin 909, dış hatlarda 236 bin 139 oldu. Aynı dönemde üst geçiş trafiği 186 bin 707 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler dahil 752 bin 755 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 40 milyon 385 bin 204, dış hat yolcu trafiği 33 milyon 698 bin 472 oldu. Direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 74 milyon 205 bin 556 oldu.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 306 bin 760 tona, dış hatlarda 968 bin 494 tona, toplamda da 1 milyon 275 bin 254 tona ulaştı. 

İstanbul Havalimanı'nda trafik 

İstanbul Havalimanı'nda mayısta 36 bin 174 uçağa ve 5 milyon 228 bin 447 yolcuya hizmet verildi.

Ocak-mayıs döneminde ise bu havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 17 bin 214, dış hatlarda 48 bin 452, toplamda da 65 bin 666 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 2 milyon 506 bin 369, dış hatlarda 7 milyon 452 bin 218 olmak üzere, toplamda 9 milyon 958 bin 587'ye ulaştı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:25
  1. Devlet Hava Meydanları İşletmesi
  2. hava yolu yolcu sayısı
  3. İstanbul Havalimanı

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