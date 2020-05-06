Havadaki partiküllere karşı koruma sağlayan başlık geliştirildi

Webtekno'da yer alan bir habere göre, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Kanada merkezli 'VYZR' isimli bir şirket, fanları sayesinde havayı filtreyebilen, havadaki patojenlere ve partiküllere karşı koruma sağlayabilen ve vücudun göğüsten yukarısını tamamen kaplayan 'BioVYZR' isimli koruyucu bir başlık geliştirdiklerini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen 'BioVYZR' isimli başlığın Elektrikli Hava Temizleme Solunum Cihazı olarak bilinen pille çalışan bir motora sahip olduğunu, solunan havayı filtrelemek için içeride bir basınç yarattığını ve vücudun üst kısmını tamamen kapatarak hava yoluyla virüs bulaşmasını engelleyebileceği belirtildi.

İçerisinde bulunan havayı dışarı göndermeye yarayan PAPR motorunun tek bir şarj ile 8 saat kesintisiz çalışabileceğini söyleyen şirket, içeri giren havanın koruyucu başlık içerisindeki N95 filtrelerden geçirilerek partiküllerden yüzde 95 oranında temizlendiğini kaydetti.