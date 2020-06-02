Havada yeniliklerle yolculuk dönemi

Uçuş öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı’nın katılımıyla tören düzenlendi.

Tören sonrası THY satış noktasından biletini alan Karaismailoğlu, beraberindeki heyetle iç hatlarda salgın kapsamında alınan önlemleri yerinde inceledi. Tüm hazırlıkların ardından normalleşme sürecinin ilk seferi TK2150 sayılı İstanbul-Ankara uçuşuyla gerçekleştirildi. Uçuşta gazetecilerle birlikte toplam 156 yolcu yer aldı.

5 şehir 6 havaalanı

Uluslararası havacılık otoriteleri ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle yakından takip edilen süreçte uçuşlar 59 günlük aranın ardından kademeli olarak başladı.

Dün itibarıyla İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon’a karşılıklı seferler gerçekleştirildi. 5 şehirdeki 6 havalimanı ile başlayan uçuş ağına yarından itibaren diğer şehirler de eklenecek.

İlk uçuş öncesinde kabin ekiplerine, ateş ölçümü yapıldı, maske ve siperlik gibi kişisel koruyucu ekipman sağlandı. Uçağa binmeden önce eskisi gibi biletleri görevliler tek tek kontrol etmedi. Yolcuların cihazlardan kendileri biletlerini okutarak tek tek uçağa alındı. Sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada vatandaşların seyahat ederken içlerinin rahat olmasını istediklerini ifade ederek, “Bu nedenle tedbirlerimiz, seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak” dedi.

Sertifikalandırma sırasıyla

Karaismailoğlu, bugün aynı zamanda iller arası seyahatlerin de eskisi gibi normal akışına döndüğünü belirterek, şunları kaydetti: “Özetle kara yolu, demir yolu ve hava yolunda eski günlerimize dönmek yolunda önemli adımlar attık. Son bir aydır havalimanlarına yönelik gerekli hazırlıkların yapılması için yoğun bir çalışma sürdürdük. Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü tedbirler doğrultusunda ‘Havaalanı Salgın Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi’ yayımladık. Artık bu sertifikasyon programına göre tüm havalimanlarımız Covid-19 salgınına karşı tekrar düzenleniyor ve bakanlık olarak havalimanlarımıza sırasıyla sertifikalarını vereceğiz.”